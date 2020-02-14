Кокосовая маска сняла с лица женщины «скальп» вместо морщин

Красота требует жертв – иногда это популярное выражение стоит понимать и в буквальном смысле. Желание сделать свою кожу молодой и красивой за небольшие деньги привело жительницу Великобритании к ожогу на лице.
Кэндис Патерсон поверила рекламе, в которой ей обещали, что «чудодейственная» кокосовая маска всего за 1 фунт (82 рубля) сделает ее кожу мягкой и бархатистой. Однако после ее нанесения женщина почувствовала сильное жжение и покалывание, после чего поспешила смыть средство. Но это не помогло. Несмотря на все усилия, кожа Патерсон начала слезать как после солнечного ожога.
Как выяснилось, у британки возникла сильная аллергическая реакция на маску для лица. Она сообщила о случившемся на своей странице в Twitter, а также направила жалобу в косметическую компанию, которая занимается производством этого средства. Однако никакой реакции от бренда до сих пор не последовало, пишет газета The Sun.
Источник: medikforum.ru