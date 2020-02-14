Кокосовая маска сняла с лица женщины «скальп» вместо морщин

После нанесения маски женщина почувствовала сильное жжение и покалывание, после чего поспешила смыть средство. Но это не помогло. Несмотря на все усилия, кожа Патерсон начала слезать как после солнечного ожога.

Дешевая маска для лица оставила сильнейший ожог на коже девушки

Красота требует жертв – иногда это популярное выражение стоит понимать и в буквальном смысле. Желание сделать свою кожу молодой и красивой за небольшие деньги привело жительницу Великобритании к ожогу на лице.

Кэндис Патерсон поверила рекламе, в которой ей обещали, что «чудодейственная» кокосовая маска всего за 1 фунт (82 рубля) сделает ее кожу мягкой и бархатистой. Однако после ее нанесения женщина почувствовала сильное жжение и покалывание, после чего поспешила смыть средство. Но это не помогло. Несмотря на все усилия, кожа Патерсон начала слезать как после солнечного ожога.

Как выяснилось, у британки возникла сильная аллергическая реакция на маску для лица. Она сообщила о случившемся на своей странице в Twitter, а также направила жалобу в косметическую компанию, которая занимается производством этого средства. Однако никакой реакции от бренда до сих пор не последовало, пишет газета The Sun.

Источник: medikforum.ru