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Красота / Общество

Кокосовая маска сняла с лица женщины «скальп» вместо морщин

16:31 14.02.2020 Фото: twitter.com/CandicePaters12
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После нанесения маски женщина почувствовала сильное жжение и покалывание, после чего поспешила смыть средство. Но это не помогло. Несмотря на все усилия, кожа Патерсон начала слезать как после солнечного ожога.

Кокосовая маска сняла с лица женщины скальп вместо морщин
Дешевая маска для лица оставила сильнейший ожог на коже девушки

Красота требует жертв – иногда это популярное выражение стоит понимать и в буквальном смысле. Желание сделать свою кожу молодой и красивой за небольшие деньги привело жительницу Великобритании к ожогу на лице.

Кэндис Патерсон поверила рекламе, в которой ей обещали, что «чудодейственная» кокосовая маска всего за 1 фунт (82 рубля) сделает ее кожу мягкой и бархатистой. Однако после ее нанесения женщина почувствовала сильное жжение и покалывание, после чего поспешила смыть средство. Но это не помогло. Несмотря на все усилия, кожа Патерсон начала слезать как после солнечного ожога.

Как выяснилось, у британки возникла сильная аллергическая реакция на маску для лица. Она сообщила о случившемся на своей странице в Twitter, а также направила жалобу в косметическую компанию, которая занимается производством этого средства. Однако никакой реакции от бренда до сих пор не последовало, пишет газета The Sun.

Источник: medikforum.ru

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