13.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

В самое сердце: Какая обувь на 1 свидании сведет с ума любого мужчину

00:02 14.02.2020 Фото: pxhere.com
0

Глубокие насыщенные тона — верные союзники в расстановке акцентов любого лука. Ну, а если заходит речь о свидании, то добавить ярких штрихов в ансамбль — «святое дело»! Не решаетесь на броский красный, — выбирайте благородный бордовый, оттенки спелой вишни, бургундский. 

В самое сердце: Какая обувь на 1 свидании сведет с ума любого мужчину

Ничто так не ласкает мужской взор, как женские туфли лодочки на стройных ножках своей возлюбленной

От его приглашения на свидание вы судорожно перебираете содержимое в шкафу и с грустью выносите вердикт «нечего надеть»? Мы подскажем, как с помощью обуви добиться головокружительного образа и заставить ЕГО сердце биться чаще.

В модном фокусе: ботинки-чулки, бессмертные лодочки, казаки с характером. Выберите свою пару и ликуйте от восторженных вслед взглядов!

Ближе к телу

Обувь, облегающая ножку, как перчатка, смотрится женственно и интригующе. Изысканные минималистичные ботинки-чулки на высоком каблуке из натуральной замши идеально сидят на ноге, будоражат мужское воображение. Острый носок визуально делает стопу более аккуратной и миниатюрной. Такие ботинки — отличное решение на все случаи, особенно, когда хотите выглядеть на все сто!

В самое сердце

Ничто так не ласкает мужской взор, как женские туфли лодочки на стройных ножках своей возлюбленной. Высокая шпилька «вытягивает» силуэт, дарит росту несколько сантиметров, делает походку элегантной и сексуальной. Если монохромные лодочки кажутся скучными или уже имеются в вашем гардеробе, то отдайте предпочтение интересной модели с миксом текстур и принтов. Делая «ставку» на соблазнительные, оголенные ноги, сохраните интригу, надев платье с закрытым верхом.

Прозрачные отношения

Обувь с прозрачными вставками не собирается сдавать модные позиции, предлагая девушкам не бояться всеобщего внимания. Хотите покорить любимого своей креативностью и яркой индивидуальностью? Дополните минималистичный наряд стильными казаками из кожи и силикона. Цветные носки, надетые с такой парой, станут частью образа, сделают его более глубоким и необычным.

Вишневый поцелуй

Глубокие насыщенные тона — верные союзники в расстановке акцентов любого лука. Ну, а если заходит речь о свидании, то добавить ярких штрихов в ансамбль — «святое дело»! Не решаетесь на броский красный, — выбирайте благородный бордовый, оттенки спелой вишни, бургундский. Бордовые туфли на шпильке из велюра удачно завершат женственный образ, настроят на романтический лад. Модель с удобной колодкой сделает пребывание на каблуках комфортным и безболезненным.

Источник: Хочу

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы предпочтете красиво или удобно одеться на первое свидание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Главные beauty - секреты от визажистов Ким Кардашьян, Бейонсе и Мадонны
00:36 14-02-2020
Главные beauty - секреты от визажистов Ким Кардашьян, Бейонсе и Мадонны
15.02.2020 над Землей пролетит астероид группы Апполон, существует ли опасность столкновения?
00:23 14-02-2020
15.02.2020 над Землей пролетит астероид группы Апполон, существует ли опасность столкновения?
День Святого Валентина в мире: массовые оргии, голые свадьбы, как еще празднуют 14 февраля? 1
00:16 14-02-2020
День Святого Валентина в мире: массовые оргии, голые свадьбы, как еще празднуют 14 февраля?
Для сладкого сна: как выбрать качественный и долговечный матрас
00:12 14-02-2020
Для сладкого сна: как выбрать качественный и долговечный матрас
В самое сердце: Какая обувь на 1 свидании сведет с ума любого мужчину
00:02 14-02-2020
В самое сердце: Какая обувь на 1 свидании сведет с ума любого мужчину
Что подарить девушке на 14 февраля?
23:39 13-02-2020
Что подарить девушке на 14 февраля?
Опасный храп: Храп во сне может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
23:32 13-02-2020
Опасный храп: Храп во сне может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
Интимная связь 35-летней учительницы и 9-классника. Видео гуляет по школе
23:27 13-02-2020
Интимная связь 35-летней учительницы и 9-классника. Видео гуляет по школе
Убил 6-летнего сына и свел счеты с жизнью отец в Краснодаре
23:21 13-02-2020
Убил 6-летнего сына и свел счеты с жизнью отец в Краснодаре
Выходным сделает день голосования по Конституции президент Путин
23:14 13-02-2020
Выходным сделает день голосования по Конституции президент Путин