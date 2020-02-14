В самое сердце: Какая обувь на 1 свидании сведет с ума любого мужчину

Глубокие насыщенные тона — верные союзники в расстановке акцентов любого лука. Ну, а если заходит речь о свидании, то добавить ярких штрихов в ансамбль — «святое дело»! Не решаетесь на броский красный, — выбирайте благородный бордовый, оттенки спелой вишни, бургундский.

Ничто так не ласкает мужской взор, как женские туфли лодочки на стройных ножках своей возлюбленной От его приглашения на свидание вы судорожно перебираете содержимое в шкафу и с грустью выносите вердикт «нечего надеть»? Мы подскажем, как с помощью обуви добиться головокружительного образа и заставить ЕГО сердце биться чаще.

В модном фокусе: ботинки-чулки, бессмертные лодочки, казаки с характером. Выберите свою пару и ликуйте от восторженных вслед взглядов!

Ближе к телу

Обувь, облегающая ножку, как перчатка, смотрится женственно и интригующе. Изысканные минималистичные ботинки-чулки на высоком каблуке из натуральной замши идеально сидят на ноге, будоражат мужское воображение. Острый носок визуально делает стопу более аккуратной и миниатюрной. Такие ботинки — отличное решение на все случаи, особенно, когда хотите выглядеть на все сто!

В самое сердце

Ничто так не ласкает мужской взор, как женские туфли лодочки на стройных ножках своей возлюбленной. Высокая шпилька «вытягивает» силуэт, дарит росту несколько сантиметров, делает походку элегантной и сексуальной. Если монохромные лодочки кажутся скучными или уже имеются в вашем гардеробе, то отдайте предпочтение интересной модели с миксом текстур и принтов. Делая «ставку» на соблазнительные, оголенные ноги, сохраните интригу, надев платье с закрытым верхом.

Прозрачные отношения

Обувь с прозрачными вставками не собирается сдавать модные позиции, предлагая девушкам не бояться всеобщего внимания. Хотите покорить любимого своей креативностью и яркой индивидуальностью? Дополните минималистичный наряд стильными казаками из кожи и силикона. Цветные носки, надетые с такой парой, станут частью образа, сделают его более глубоким и необычным.

Вишневый поцелуй

Глубокие насыщенные тона — верные союзники в расстановке акцентов любого лука. Ну, а если заходит речь о свидании, то добавить ярких штрихов в ансамбль — «святое дело»! Не решаетесь на броский красный, — выбирайте благородный бордовый, оттенки спелой вишни, бургундский. Бордовые туфли на шпильке из велюра удачно завершат женственный образ, настроят на романтический лад. Модель с удобной колодкой сделает пребывание на каблуках комфортным и безболезненным.

Источник: Хочу