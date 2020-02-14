В самое сердце: Какая обувь на 1 свидании сведет с ума любого мужчину

От его приглашения на свидание вы судорожно перебираете содержимое в шкафу и с грустью выносите вердикт «нечего надеть»? Мы подскажем, как с помощью обуви добиться головокружительного образа и заставить ЕГО сердце биться чаще.
В модном фокусе: ботинки-чулки, бессмертные лодочки, казаки с характером. Выберите свою пару и ликуйте от восторженных вслед взглядов!
Ближе к телу
Обувь, облегающая ножку, как перчатка, смотрится женственно и интригующе. Изысканные минималистичные ботинки-чулки на высоком каблуке из натуральной замши идеально сидят на ноге, будоражат мужское воображение. Острый носок визуально делает стопу более аккуратной и миниатюрной. Такие ботинки — отличное решение на все случаи, особенно, когда хотите выглядеть на все сто!
В самое сердце
Ничто так не ласкает мужской взор, как женские туфли лодочки на стройных ножках своей возлюбленной. Высокая шпилька «вытягивает» силуэт, дарит росту несколько сантиметров, делает походку элегантной и сексуальной. Если монохромные лодочки кажутся скучными или уже имеются в вашем гардеробе, то отдайте предпочтение интересной модели с миксом текстур и принтов. Делая «ставку» на соблазнительные, оголенные ноги, сохраните интригу, надев платье с закрытым верхом.
Прозрачные отношения
Обувь с прозрачными вставками не собирается сдавать модные позиции, предлагая девушкам не бояться всеобщего внимания. Хотите покорить любимого своей креативностью и яркой индивидуальностью? Дополните минималистичный наряд стильными казаками из кожи и силикона. Цветные носки, надетые с такой парой, станут частью образа, сделают его более глубоким и необычным.
Вишневый поцелуй
Глубокие насыщенные тона — верные союзники в расстановке акцентов любого лука. Ну, а если заходит речь о свидании, то добавить ярких штрихов в ансамбль — «святое дело»! Не решаетесь на броский красный, — выбирайте благородный бордовый, оттенки спелой вишни, бургундский. Бордовые туфли на шпильке из велюра удачно завершат женственный образ, настроят на романтический лад. Модель с удобной колодкой сделает пребывание на каблуках комфортным и безболезненным.
Источник: Хочу