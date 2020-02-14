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Здоровье / Общество

Афродизиаки на 14 февраля: что скушать, чтобы партнерша точно осталась довольна

09:31 14.02.2020 Фото: pxhere.com
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Чтобы не попасться на удочку «ложных» афродизиаков, нужно знать, что все реально работающие афродизиаки делятся на 2 группы: моментальные и постоянные афродизиаки. К моментальным относится пища, дающая большой выброс энергии в кровь — сахар, жирная и белковая еда.

Афродизиаки на 14 февраля: что скушать, чтобы партнерша точно осталась довольна

Существует мнение, что устрицы повышают либидо женщины

В этой статье мы, учитывая последние данные ученых, рассмотрим популярные продукты афродизиаки, с помощью которых миллионы людей по всему миру пытаются вернуть страсть в отношения не только ко Дню всех влюбленных. 

К 14 февраля многие ищут в Сети материалы о том, как повысить либидо. Поэтому мы решили разрушить мифы и выяснить, какие средства действительно помогут, а на какие не стоит тратить свои деньги и силы.

Устрицы и морепродукты

Это самая популярная версия того, как повысить либидо у женщин. Но последние данные говорят о том, что это обычный, хоть и действительно очень полезный, — белок. Но действует он точно так же, как и другая белковая пища. Поэтому на тему устриц и морепродуктов обольщаться не стоит.

Мясо

Валентинов день заставляет девушек часами сидеть в интернете в поисках рецептов, чтобы повысить либидо. Несмотря на то, что многие советуют употреблять мясо перед интимом, ученые считают, что от этого польза ну очень кратковременная. А в основном эффект почти такой же, как и с морепродуктами.

Чтобы не попасться на удочку «ложных» афродизиаков, нужно знать, что все реально работающие афродизиаки делятся на 2 группы: моментальные и постоянные афродизиаки. К моментальным относится пища, дающая большой выброс энергии в кровь — сахар, жирная и белковая еда. К минусам моментальных афродизиаков можно отнести тот факт, что они, если часто их использовать, могут нанести вред организму. Все знают, какой вред от нездоровой пищи. Поэтому, чтобы в долгосрочной перспективе быть здоровым и иметь хорошее половое влечение к партнеру, лучше использовать постоянные афродизиаки. Такие продукты содержат повышенное число витаминов, антиоксидантов и флавоноидов. Итак, записывайте.

Апельсин, клубника, киви

Повышение либидо у женщин напрямую зависит от употребления фруктов, богатых на витамин С. Они укрепляют сосуды и сердце, от которых напрямую зависит скорость возбуждения. Поэтому ко Дню святого Валентина в качестве подарка так часто дарят свежую клубнику.

Миндаль и семена кунжута

В них содержится цинк, селен и витамины Е и В6. Эти элементы не только укрепляют сосуды, но и помогают половым железам вырабатывать нужные гормоны, отвечающие за возбуждение и влечение в целом.

Авокадо, морковь, помидоры и сладкий картофель (батат)

В качестве афродизиака для женщин могут выступать и эти овощи, в которых высокое содержание каротиноидов и калия. Они предотвращают высокое давление, которое становится  причиной половой дисфункции и в результате отсутствия сексуального желания.

Готовясь ко Дню Святого Валентина, выбирая подарки для любимого человека на Валентинов день, больше уделите внимание питанию, но не перегибайте палку. Во всем нужна мера.

Источник: Хочу

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