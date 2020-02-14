15.02.2020 над Землей пролетит астероид группы Апполон, существует ли опасность столкновения?

В 2020 году рядом с Землей будет пролетать 93 космических тела, и только 13 из них опасны для человечества.

В 2020 году рядом с Землей будет пролетать 93 космических тела, и только 13 из них опасны для человечества

В субботу, 15 февраля 2020 года очень близко с Землей будет пролетать 45-метровый астероид. Несмотря на то, что вероятность соприкосновения небесного тела с нашей планетой слишком маленькая, в NASA считают данный объект потенциально опасным. В Сети активно обсуждается информация об астероиде, так как есть источники, утверждающие, что если небесное тело все-таки столкнется с землей, то конец света будет неизбежным.

Опасно ли падение небесного тела 15.02.2020 для человечества

В Сети то и дело ведут активные обсуждения того, что конец света неизбежен, и рано или поздно он все-таки наступит. Очередное приближение метеорита к Земле заставляет жителей планеты паниковать, и задумываться о том, не наступит ли конец света так скоро.

Так в интернете уже появилась информация о том, что 15 февраля неподалеку от Земли будет пролетать метеорит невероятно больших размеров. Эксперты оценили его габариты от 440 до 990 метров.

Еще осенью прошлого года люди были в панике после того, как узнали о том, что о Землю врежутся два небесных тела. Многие же, наоборот, не беспокоятся, и всецело доверяют специалистам NASA, которые знают обо всех опасных астероидах.

Исследователи успокоили человечество, сообщив, что вероятность столкновения приближающегося метеорита крайне мала. Более того, в ближайшие 100 лет не предвидится опасных для нашей планеты космических тел.

Каких метеоритов стоит опасаться в 2020 году?

В 2020 году рядом с Землей будет пролетать 93 космических тела, и только 13 из них опасны для человечества.

В мае нынешнего года будет пролетать самый опасный метеорит в этом году. Он будет проходить на расстоянии 2 793 млн. км от нашей планеты. Космическое тело имеет внушительные размеры – 493 метра в диаметре. Только в мае 2020 года из 13 опасных космических тел пролетит 4.

Помимо них большую опасность для нашей земли несет астероид размером 4,1 километра. Его падение на Землю обернется настоящей катастрофой. Но ученые утверждают, что он пролетит далеко от нашей планеты, на расстоянии 6 млн. км.

Сейчас у людей мало поводов для паники, ведь благодаря новейшей точной технике, и усилиям специалистов, все метеориты будут проходить мимо нашей планеты.

Источник: TheRussianTimes