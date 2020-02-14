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Для сладкого сна: как выбрать качественный и долговечный матрас

00:12 14.02.2020 Фото: pxhere.com
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В магазине все просто: нужно опробовать матрас на практике. То есть полежать на нем в расслабленной позиции, в которой вы обычно уходите из состояния бодрствования. Чтобы испытание было честным, необходимо снять куртки, а также выполнить несколько условий.

Для сладкого сна: как выбрать качественный и долговечный матрас

Правильно отдавать старые матрасы профессионалам

Матрас — не имя, он не навсегда. Но поскольку срок его службы исчисляется годами, обычно владельцы матрасов закрывают глаза на рекомендации по сроку использования и спят на них чуть ли не всю жизнь. Так делать не стоит, ведь от матраса напрямую зависит качество сна. В итоге, его замена так же важна, как отключение смартфона хотя бы за полчаса до отдыха. Однако, есть и хорошие новости: для правильного выбора нового матраса достаточно знать всего пару мелочей.

Как часто надо менять матрас

Для начала нужно определить, пора ли отправляться в магазин на тестирование нового хранителя сна. Обычно матрасы служат в пределах десяти лет. Иногда срок эксплуатации может доходить до 15-20 лет, но это, скорее, исключение. Подобным могут прихвастнуть разве что дорогие модели из премиальных материалов.

Вывод очевиден: если вы успели даже приблизительно забыть год покупки главного элемента своей кровати, можно задуматься над его заменой. А если вдобавок после сна регулярно появляется ощущение усталости и дискомфорта — тогда тем более.

Как выбрать матрас

Рекомендации есть еще до похода в магазин: отправляться выбирать матрас обязательно нужно вместе с тем человеком, который будет на нем спать. Все же потребности и ожидания от сна у каждого разные, поэтому лучше сразу найти вариант, удовлетворяющий всех. Плюс — важные решения легче принимать вместе.

В магазине все просто: нужно опробовать матрас на практике. То есть полежать на нем в расслабленной позиции, в которой вы обычно уходите из состояния бодрствования. Чтобы испытание было честным, необходимо снять куртки, а также выполнить несколько условий.

Позиция должна быть естественной, плечо не должно залезать на подушку, а хребет следует держать ровным. Особое внимание стоит обратить на лежание на боку: в этом положении плечо и бедро должны оказаться ниже общего уровня матраса, то есть — как бы войти в него. При этом сам матрас не должен быть слишком жестким.

Если лежать комфортно и удобно, а в теле появилось приятное ощущение расслабленности, тогда модель можно брать.

Куда деть старый матрас

После приобретения нового матраса его покупатель на радостях может совершить ошибку. Речь идет о действиях со старым матрасом, который обычно относят пылиться в гараж или — что еще хуже — кладут рядом с мусорными контейнерами и надеются на городские службы.

Так делать нельзя, поскольку старый матрас действительно увезут на свалку, где он будет пытаться разложиться на протяжении как минимум пятидесяти лет. Но разложение скорее всего не произойдет: у матраса на свалке куда больше шансов воспламениться, сгореть и нанести вред окружающей среде.

Поэтому правильно отдавать старые матрасы профессионалам. Специальные компании проводят утилизацию и вручную разбирают их. После этого некоторые компоненты матраса даже будут использоваться снова. Например, из наполнителей сделают подкладочную ткань, пружины из стали переплавят, а древесные материалы защитят почву на грядках. Это экологичнее и безопаснее.

Источник: Хочу

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