Правда ли, что Святой Валентин был гомосексуалистом?

В народных легендах епископ-мученик действительно венчал римских солдат-христиан

День святого Валентина 14 февраля считается праздником всех влюбленных. По одной из легенд, святой Валентин был священником, который тайно женил влюбленные пары. Есть и скандальная версия, связанная с однополыми браками. Рассказываем, кто такой святой Валентин и почему католическая церковь отменила праздник святого Валентина 14 февраля.

Действительно ли Святой Валентин венчал мужчин

Хотя этот день часто вслед за названием в английском называют Днём Святого Валентина, покойного епископа не чествует 14 февраля ни у нас, ни на Западе. Вместо этого влюблённые парочки обмениваются признаниями и подарками. Кроме того, довольно популярно в этот день желать друзьям и подругам счастья в любви.

Об истории праздника задумываются только распространители версии о том, что Святого Валентина римляне убили за то, что он женил между собой заключённых в колонии или римских солдат в колониях. Очевидно, первый вариант — неправильное понимание слова “колония” во второй. В общем, 14 февраля — день гомосексуальной любви, и праздновать его или глупо, или стыдно, или то и другое.

Валентин Римский исцеляет эпилептика

Для начала, в принципе претензии к Святому Валентину — это претензии к мученику, почитаемому Российской Православной Церковью. Да, часть святых у католиков и православных общие. Их чествование разведено по разным дням. Одного и того же Святого Валентина католики поминают зимой, православные — весной.

Во-вторых, всего несколько лет назад гомосексуальной версии с солдатами не существовало. Ни на каком языке. В народных легендах епископ-мученик действительно венчал римских солдат-христиан. По римским законам, солдатам было запрещено создавать семьи — мол, от этого падает боевой дух. Христианские законы были тогда мягче, и даже священники Европы могли жениться, если только добровольно не брали на себя обета безбрачия. Кроме того, в христианском браке рождались бы новые христиане, вот, якобы, для умножения рода христианского на земле мученик и венчал солдат.

В-третьих, и эта легенда не имеет никакого отношения к официальному (католическому и православному) житию Валентина. По нему, епископ был убит за сам факт проповедования христианства. В Римской Империи при многих правителях христиан преследовали и убивали.

Реконструкция внешности Святого Валентина Римского

Почему же раннехристианскому мученику придумали очень альтернативную биографию? Возможны несколько причин. Первая, конечно, желание посмеяться над доверчивостью людей, даже самую странную версию готовых проглотить под соусом “власти скрывают” или “шокирующая правда”. Вторая — неприязнь к католичеству без знания православия. Хотели напинать “их” святому, а получилось, что “нашему”. Третья — есть версия, что фейки про христианских святых вообще любят распространять неоязычники, из желания постепенно отучить людей от всего христианского или поглумиться, заставив христиан поливать грязью своих же мучеников.

Впрочем, третья версия тоже смахивает на типичную “шокирующую правду”. Но не привести её было невозможно.

Легенда о Святом Валентине

За многие годы возникло много легенд связанных с покровителем влюбленных. История казни, в которой принимал участие император Клавдий II и Святой Валентин, была рассказана выше, но есть и другие сказания:

Одна из легенд рассказывает, как Валентин обвенчал христианку и римского центуриона, которые были смертельно больны. Совершив этот поступок, он нарушил указ императора. Считается, что после этого святого стали называть покровителем влюбленных.

Есть интересная легенда, в которой описывается встреча Валентина и пары влюбленных, которые сильно ссорились. По воле священника вокруг них начала кружиться пара голубей, что развеселило и помогло забыть о ссоре.

В другой истории рассказывается о том, что у Валентина был большой сад, где он сам выращивал розы. Он разрешал детям резвиться на его территории и когда те уходили домой, то получали от священника в подарок цветок. Когда его арестовали, то он очень переживал, что детям негде будет гулять, но к нему в тюрьму прилетели два голубя, через которых он передал ключ от сада и записку.

Святой Валентин – интересные факты

Есть информация об этой личности, отмеченной в религии, которая для многих людей, является неизвестной.

Святой считается покровителем пчеловодства и эпилептиков.

Череп покровителя всех влюбленных можно найти в Риме в церкви Девы Марии. После того, как жизнь Святого Валентина закончилась, в начале 1800 году были найдены во время раскопок разные реликвии и останки, которые разошлись по миру.

Есть мнение, что праздник влюбленных придуман английским поэтом Чосером, описавшим его в поэме «Птичий парламент».

Источник: TheRussianTimes