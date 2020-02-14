5--- 512390
14.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Выкинули на улицу из машины «скорой» обездвиженного мужчину медики на Урале

08:45 14.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Мужчину перед этим они якобы хотели «сдать» в две больницы, но там его отказывались принимать.

Выкинули на улицу из машины скорой обездвиженного мужчину медики на Урале
Мужчину якобы выкинули на улицу

Житель города Каменск-Уральский заявил, что бригада скорой помощи выбросила его прямо на снег возле больницы № 3 и уехала. Из-за защемления нервов он не мог ходить, оставалось одно — вызвать такси. Так он и поступил.

Взору приехавшего к приёмному покою водителя открылось ужасное зрелище: к нему навстречу на животе полз мужчина. Тот рассказал, что его ноги иногда отказывают. Он вызвал скорую, и та отвезла его сначала в больницу, потом в другую. В итоге медики якобы решили отделаться от нерадивого пациента радикальным способом и выпихнули из автомобиля.

Таксист утверждает, что мужчина был трезв. Он отвёз его домой и передал родственникам. Причина, по которой пациента отказались принять в двух больницах, неизвестна.

Источник: Life

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Наговаривают?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выкинули на улицу из машины "скорой" обездвиженного мужчину медики на Урале
08:45 14-02-2020
Выкинули на улицу из машины
Инструмент в зубе ребенка оставили стоматологи в клинике Новосибирска
08:30 14-02-2020
Инструмент в зубе ребенка оставили стоматологи в клинике Новосибирска
БердскВзбунтовались: Добавить 250 тыс. рублей на салют ко Дню Победы просит депутатов власть Бердска 11
02:10 14-02-2020
Взбунтовались: Добавить 250 тыс. рублей на салют ко Дню Победы просит депутатов власть Бердска
Правда ли, что Святой Валентин был гомосексуалистом?
00:54 14-02-2020
Правда ли, что Святой Валентин был гомосексуалистом?
Главные beauty - секреты от визажистов Ким Кардашьян, Бейонсе и Мадонны
00:36 14-02-2020
Главные beauty - секреты от визажистов Ким Кардашьян, Бейонсе и Мадонны
15.02.2020 над Землей пролетит астероид группы Апполон, существует ли опасность столкновения?
00:23 14-02-2020
15.02.2020 над Землей пролетит астероид группы Апполон, существует ли опасность столкновения?
День Святого Валентина в мире: массовые оргии, голые свадьбы, как еще празднуют 14 февраля? 3
00:16 14-02-2020
День Святого Валентина в мире: массовые оргии, голые свадьбы, как еще празднуют 14 февраля?
Для сладкого сна: как выбрать качественный и долговечный матрас
00:12 14-02-2020
Для сладкого сна: как выбрать качественный и долговечный матрас
В самое сердце: Какая обувь на 1 свидании сведет с ума любого мужчину
00:02 14-02-2020
В самое сердце: Какая обувь на 1 свидании сведет с ума любого мужчину
Что подарить девушке на 14 февраля?
23:39 13-02-2020
Что подарить девушке на 14 февраля?