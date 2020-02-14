Выкинули на улицу из машины «скорой» обездвиженного мужчину медики на Урале

Мужчину перед этим они якобы хотели «сдать» в две больницы, но там его отказывались принимать.

Мужчину якобы выкинули на улицу

Житель города Каменск-Уральский заявил, что бригада скорой помощи выбросила его прямо на снег возле больницы № 3 и уехала. Из-за защемления нервов он не мог ходить, оставалось одно — вызвать такси. Так он и поступил.

Взору приехавшего к приёмному покою водителя открылось ужасное зрелище: к нему навстречу на животе полз мужчина. Тот рассказал, что его ноги иногда отказывают. Он вызвал скорую, и та отвезла его сначала в больницу, потом в другую. В итоге медики якобы решили отделаться от нерадивого пациента радикальным способом и выпихнули из автомобиля.

Таксист утверждает, что мужчина был трезв. Он отвёз его домой и передал родственникам. Причина, по которой пациента отказались принять в двух больницах, неизвестна.

