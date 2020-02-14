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Заслуженным коллективом народного творчества по приказу Минкультуры РФ признана студия «Гистрион» из Бердска

10:30 14.02.2020 Фото: berdsk.nso.ru
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Звание получено за высокие достижения в сохранении и развитии народного художественного творчества и традиционной культуры народов России присвоено образцовому самодеятельному коллективу детскому театру-студии ДК «Родина».

Заслуженным коллективом народного творчества по приказу Минкультуры РФ признана студия Гистрион из Бердска
«Гистрион» — «Заслуженный коллектив народного творчества»

Образцовому самодеятельному коллективу детскому театру-студии «Гистрион» присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества».

Приказом Министерства культуры Российской Федерации №191 от 12.02.2020 «О присвоении звания «Заслуженный коллектив народного творчества» за высокие достижения в сохранении и развитии народного художественного творчества и традиционной культуры народов России присвоено почетное звание образцовому самодеятельному коллективу детскому театру-студии «Гистрион» — Дворец культуры «Родина» г. Бердск.

Данное звание является единственной формой государственной оценки самодеятельных (любительских) коллективов, имеющих высокие достижения в области народного художественного творчества, работающих в жанрах классического и бального танца, циркового искусства, духовой и эстрадной музыки, театра, хорового и сольного (академического, народного, эстрадного) пения. Звание присваивается на 5 лет и присуждается одному коллективу от субъекта Российской Федерации в год.

Право на присвоение звания имеют коллективы, занимающиеся народным художественным творчеством не менее 10 лет и имеющие звание «Народный (образцовый) коллектив» или «Заслуженный коллектив народного творчества» субъекта Российской Федерации. В этом году почетного звания удостоились 36 российских коллективов.

Источник: berdsk.nso.ru

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