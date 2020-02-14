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Распилил и продал чужой металлический гараж рецидивист в Новосибирске

10:00 14.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Выдав себя за владельца гаража, он нанял рабочих, которые распилили гараж и вывезли его на автомобиле в пункт приема металлолома. Вырученные от сданного металла денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды.

Распилил и продал чужой металлический гараж рецидивист в Новосибирске
От потерпевшего было принято заявление

18 ноября 2019 года в полицию поступила оперативная информация о краже металлического гаража по улице Олеко Дундича. В ходе проверки полученной информации полицейские установили, что гараж действительно был демонтирован и вывезен в неизвестном направлении. От потерпевшего было принято заявление, сумма ущерба составила тридцать тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления — ранее судимый за кражу 30-летний житель Заельцовского района. Мужчина пояснил, что, выдав себя за владельца гаража, он нанял рабочих, которые распилили гараж и вывезли его на автомобиле в пункт приема металлолома. Вырученные от сданного металла денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится расследование, устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям, совершенным в Новосибирске.

Источник: МВД по НСО

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