Выкрала 3 млн рублей под предлогом покупки учебников и канцелярии замдиректора школы №211 Новосибирска

Необходимое школе имущество не поступало, а денежные средства обналичивались злоумышленницей через фирмы-однодневки.

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело о хищении почти 3 млн рублей бюджетных средств

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 211 им. Л.И. Сидоренко».

Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, заместитель директора школы с 2016 год по 2018 год заключала фиктивные договоры поставки в образовательное учреждение учебной литературы, канцелярских изделий и других товаров. При этом необходимое школе имущество не поступало, а денежные средства обналичивались злоумышленницей через фирмы-однодневки.

В результате противоправных действий ей удалось похитить бюджетные средства в размере почти 3 млн. рублей.

В целях возмещения причиненного преступлением ущерба суд наложил на имущество обвиняемой арест.

Уголовное дело рассмотрит по существу Калининский районный суд

г. Новосибирска.

Источник: Прокуратура НСО