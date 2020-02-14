Выкрала 3 млн рублей под предлогом покупки учебников и канцелярии замдиректора школы №211 Новосибирска

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 211 им. Л.И. Сидоренко».
Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).
По версии следствия, заместитель директора школы с 2016 год по 2018 год заключала фиктивные договоры поставки в образовательное учреждение учебной литературы, канцелярских изделий и других товаров. При этом необходимое школе имущество не поступало, а денежные средства обналичивались злоумышленницей через фирмы-однодневки.
В результате противоправных действий ей удалось похитить бюджетные средства в размере почти 3 млн. рублей.
В целях возмещения причиненного преступлением ущерба суд наложил на имущество обвиняемой арест.
Уголовное дело рассмотрит по существу Калининский районный суд
г. Новосибирска.
Источник: Прокуратура НСО
Нам не жалко, просто эти деньги уже выделяются, только остаются в карманах приближенным к этим деньгам...