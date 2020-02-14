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Выкрала 3 млн рублей под предлогом покупки учебников и канцелярии замдиректора школы №211 Новосибирска

12:15 14.02.2020 Фото: pixabay.com
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Необходимое школе имущество не поступало, а денежные средства обналичивались злоумышленницей через фирмы-однодневки.

Выкрала 3 млн рублей под предлогом покупки учебников и канцелярии замдиректора школы №211 Новосибирска
В Новосибирске направлено в суд уголовное дело о хищении почти 3 млн рублей бюджетных средств

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 211 им. Л.И. Сидоренко».
Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, заместитель директора школы с 2016 год по 2018 год заключала фиктивные договоры поставки в образовательное учреждение учебной литературы, канцелярских изделий и других товаров. При этом необходимое школе имущество не поступало, а денежные средства обналичивались злоумышленницей через фирмы-однодневки.

В результате противоправных действий ей удалось похитить бюджетные средства в размере почти 3 млн. рублей.

В целях возмещения причиненного преступлением ущерба суд наложил на имущество обвиняемой арест.

Уголовное дело рассмотрит по существу Калининский районный суд
г. Новосибирска.

Источник: Прокуратура НСО

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От редакции

Строго накажут?

Аноним, 14 февраля 2020 12:32
А потом "активные" мамаши пишут: что, вам жалко денег на своего ребенка сдать, на учебные материалы и канцелярию?
Нам не жалко, просто эти деньги уже выделяются, только остаются в карманах приближенным к этим деньгам...
Аноним, 14 февраля 2020 13:46
Сколько об этом уже писали, что не должно быть поборов с родителей....хорошо, что выявляют таких вот..
Аноним, 14 февраля 2020 13:58
Ну выявили, а дальше что? Поймут и простят, а как по другому? Дадут условно и выпустят из зала суда этого "штатного сидельца". Плавали, проходили, всё одно и тоже!
1, 14 февраля 2020 14:26
Расскажите где вы плавали и что вы проходили?

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