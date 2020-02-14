Выбросивший пакет с мусором на обочину автомобилист попал на видео в Бердске

До мусорного контейнера он не доехал двух метров. Бердчанин, приславший видео, желает, чтобы автомобилист узнал себя, и его увидели знакомые.

Автомобилист, выбросивший мусор в сугроб, видимо, думал, что ночью его никто не заметит

Поздним вечером 11 февраля автомобилист остановился возле дома в Бердске, вышел из автомобиля и выбросил мусор на обочину. Нелицеприятную картину запечатлела камера бердчанина.

-Человек на своей машине выкидывает пакет с мусором на обочину. Хотя в двух метров есть мусорный контейнер. Я хотел бы что бы вы опубликовали это видео. Пускай узнает себя на этом видео и пусть видят все жители Бердска, — написал «Курьер. Среда. Бердск» sanek.

Выбросил мусор из машины



Автор видео sanek

Подобную картину можно наблюдать по всему Бердску. Иногда автомобилисты даже не удосуживаются выйти из автомобиля — открывают дверь и вышвыривают мусор, а иногда даже выкидывают в окно, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Антонина Васильева.

-Вот такие у нас есть культурные водители, — отметила бердчанка.