Выбросивший пакет с мусором на обочину автомобилист попал на видео в Бердске

Поздним вечером 11 февраля автомобилист остановился возле дома в Бердске, вышел из автомобиля и выбросил мусор на обочину. Нелицеприятную картину запечатлела камера бердчанина.
-Человек на своей машине выкидывает пакет с мусором на обочину. Хотя в двух метров есть мусорный контейнер. Я хотел бы что бы вы опубликовали это видео. Пускай узнает себя на этом видео и пусть видят все жители Бердска, — написал «Курьер. Среда. Бердск» sanek.
Выбросил мусор из машины
Подобную картину можно наблюдать по всему Бердску. Иногда автомобилисты даже не удосуживаются выйти из автомобиля — открывают дверь и вышвыривают мусор, а иногда даже выкидывают в окно, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Антонина Васильева.
-Вот такие у нас есть культурные водители, — отметила бердчанка.
да
Но к сожалению таких или почти таких, которые например запросто из окна авто пачку из-под сигарет или бутылку (не всегда пластиковую) запросто швыряют, подавляющее большинство.
Это очень характеризует и величие страны и величие духовноскрепного народа....
Срамота............