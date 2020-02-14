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Выбросивший пакет с мусором на обочину автомобилист попал на видео в Бердске

11:15 14.02.2020, Галина Панчева Фото: стоп-кадр с видео
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До мусорного контейнера он не доехал двух метров. Бердчанин, приславший видео, желает, чтобы автомобилист узнал себя, и его увидели знакомые.

Выбросивший пакет с мусором на обочину автомобилист попал на видео в Бердске
Автомобилист, выбросивший мусор в сугроб, видимо, думал, что ночью его никто не заметит

Поздним вечером 11 февраля автомобилист остановился возле дома в Бердске, вышел из автомобиля и выбросил мусор на обочину. Нелицеприятную картину запечатлела камера бердчанина.

-Человек на своей машине выкидывает пакет с мусором на обочину. Хотя в двух метров есть мусорный контейнер. Я хотел бы что бы вы опубликовали это видео. Пускай узнает себя на этом видео и пусть видят все жители Бердска, — написал «Курьер. Среда. Бердск» sanek.

Выбросил мусор из машины

Автор видео sanek

Подобную картину можно наблюдать по всему Бердску. Иногда автомобилисты даже не удосуживаются выйти из автомобиля — открывают дверь и вышвыривают мусор, а иногда даже выкидывают в окно, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Антонина Васильева.

-Вот такие у нас есть культурные водители, — отметила бердчанка.

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От редакции

Вы были очевидцами подобного поведения?

Аноним, 14 февраля 2020 11:37
НВР:
да
Аноним, 14 февраля 2020 11:40
Очень хочется завалить дверь его квартиры подобными пакетами.
Но к сожалению таких или почти таких, которые например запросто из окна авто пачку из-под сигарет или бутылку (не всегда пластиковую) запросто швыряют, подавляющее большинство.
Это очень характеризует и величие страны и величие духовноскрепного народа....


Срамота............

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