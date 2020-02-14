Пузырьковый бабл-маникюр — главный тренд 2020 года в нейл — индустрии

Новый вид маникюра, пенный, считается одним из самых модных в 2020 году. Он идеально вписывается в требования минимализма, и выглядит при этом достаточно роскошно и оригинально.

Бабл-маникюр может выполняться разными способами

Новый вид маникюра, пенный, считается одним из самых модных в 2020 году. Он идеально вписывается в требования минимализма, и выглядит при этом достаточно роскошно и оригинально. Его называют по-разному: бабл-маникюром, кожей крокодила, хвостом русалки и подобное. В любом случае, выглядит такой дизайн ногтей очень стильно и необычно.

Пенный бабл-маникюр — история появления тренда

Появился такой вид маникюра в 2019 году, когда модницы внезапно потянулись ко всему природному и натуральному. А что может быть красивее, чем фактура, напоминающая застывшую лаву вулкана? Также вид маникюра наталкивает на мысли о рептилиях, считающихся, к слову, одними из самых притягательных животных в мире.

Изначально маникюр выполняли достаточно сложными техниками с дополнением в виде камней, стразов или всевозможных рисунков. Но после мастерицы и сами модницы поняла — в моно-варианте маникюр смотрится не менее выгодно и богато.

Впоследствии экспериментальным способом был выведен самый простой вариант маникюра — выполнять его стали с помощью обычной мыльной пены, которая присутствует в гигиенических целях в кабинете любого мастера.

С помощью совсем простого приспособления выполняется настоящее украшение для рук — наверное, именно по этой причине сейчас тренд стал настолько популярен.

Плюсы и минусы бабл-маникюра

Самым главным плюсом маникюра является его универсальность — он подходит под любую форму и длину ногтей. Главное — выгодно подобрать цвет. А фактура в любом случае будет выглядеть прекрасно.

На коротких ногтях он выглядит аккуратно и стильно, на длинных — элегантно и очень богато.

Также плюсом маникюра выступает его длительная носка — такой дизайн может обойтись без дополнительных вкраплений, а потому ничего не доставляет неудобств и не цепляется за одежду.

Несмотря на неровную структуру, специального ухода за ногтями не потребуется — возможные загрязнения рисунка легко смываются водой.

Существуют и некоторые минусы пенного маникюра:

он наносится на здоровые ногти, готовые вынести многослойное нанесение геля и лака;

выполнить его может только самый аккуратный, готовый к ювелирной работе мастер.

Виды бабл-маникюра, модные в 2020 году

Бабл-маникюр может выполняться разными способами. С одной стороны он может напоминать вулканическую лаву, а с другой — быть похожим на рыбью чешую. Какие варианты будут самыми модными в 2020 году?

Лава

В классическом варианте маникюр выполняется в матовом варианте, но при желании дополнить его можно и слабым декором. Главное — не переборщить с украшениями.

Втирка в пенном маникюре

Такой маникюр будет носиться дольше, сохраняя свою эстетическую красоту.

Пенная кошка

Соединение пенного маникюра и эффекта кошачьего глаза смотрится очень выгодно даже на коротких ногтях.

Пена и фольга

Этот маникюр довольно зрелищный и впечатляющий. Подходит как для вечернего варианта, так и на каждый день. Главное правило — не переборщить с узором и декором.

Контраст

Такой вид маникюра очень оригинален и добавит образу дерзости, теплых красок и, несомненно, стиля.

Стразы в пенном маникюре

Украшать стразами пенный маникюр можно только при определенном выборе цвета. Иначе выглядеть ногти будут нелепо и вульгарно.

Источник: TheRussianTimes