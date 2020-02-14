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Судить обидчика расстрелявшего сослуживцев солдата Рамиля Шамсутдинова начнут 20 февраля в Забайкалье

11:00 14.02.2020 Фото: pixabay.com
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Обвиняемый издевался над восемью сослуживцами и применял к ним насилие: во время спортивных тренировок заставлял их выполнять непредусмотренные упражнения, бил их рукой в боксерской перчатке, а также пнул рядового Шамсутдинова.

Судить обидчика расстрелявшего сослуживцев солдата Рамиля Шамсутдинова начнут 20 февраля в Забайкалье
Суд по делу неуставных отношений в части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля

Рамиль Шамсутдинов не присутствовал на суде, так его этапировали в Москву для прохождения психиатрической экспертизы.
Читинский военный гарнизонный суд в общем порядке рассмотрит дело о неуставных отношениях в воинской части, где в октябре 2019 года солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу. Такое решение в пятницу принял судья.
В декабре 2019 года стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в воинской части в Забайкальском крае. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько призывников проходят по этому делу в качестве потерпевших.

«Суд постановил прекратить особый порядок судебного разбирательства, назначить судебное заседание по уголовному делу на 14:00 20 февраля 2020 года», — сказал судья.

Согласно материалам Читинского гарнизонного военного суда, дело возбуждено по по ч. 1 ст. 335, ч. 2 п. «б» ст. 335 УК РФ («Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц») в отношении Руслана Мухатова. По информации адвокатов Шамсутдинова, рядовой Мухатов признал вину и просил суд об особом порядке рассмотрения дела.

Как рассказал в суде представитель обвинения, в сентябре-октябре 2019 года обвиняемый издевался над восемью сослуживцами и применял к ним насилие, то есть совершил преступление против воинской службы. В частности, во время спортивных тренировок заставлял их выполнять непредусмотренные упражнения «Ловля бабочек» и «Морская пехота», бил их рукой в боксерской перчатке, а также пнул рядового Шамсутдинова, когда тот отправился на перекур.

Сам Шамсутдинов не присутствовал на суде, так как его этапировали в Москву для прохождения психиатрической экспертизы в институте имени Владимира Петровича Сербского. Адвокат Руслан Нагиев сообщал, что его подзащитный против рассмотрения дела в особом порядке, так как этот формат не предусматривает исследование судом доказательств и допроса свидетелей. В пятницу адвокат Равиль Тугушев также заявил, что Шасмутдинов «возражает против особого порядка принятия судебного решения».

Источник: ТАСС

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