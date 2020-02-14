Зверский аппетит: недостаток сна приводит к полноте

Те, кто спал мало, признавались, что после недосыпа им сильнее хотелось есть и голод больше всего проявлялся во время подъема.

Перееданию и избыточному весу способствуют не только ночные походы к холодильнику, но и недостаток сна

Многочисленные исследования подтверждают, что перееданию и избыточному весу способствуют не только ночные походы к холодильнику, но и недостаток сна. По словам президента Российского общества сомнологов, доктора медицинских наук, профессора Романа Бузунова это происходит по нескольким причинам.

«Во-первых, нарушение структуры сна или недосып повышают продукцию грелина — гормона, который увеличивает аппетит. Во-вторых, в организме ночью во время глубоких стадий сна вырабатывается так называемый соматотропный гормон (он же гормон роста — прим. АиФ.ru). Он выполняет анаболическую функцию, т. е. превращает энергию в мышечную массу. У детей гормон отвечает за рост, а у взрослых — за мобилизацию жира из депо (место накопления жировой ткани в организме — прим. АиФ.ru ). Если у человека нарушается сон и исчезают его глубокие стадии, то жир откладывается в запасы и оттуда плохо забирается. С одной стороны, аппетит сохраняется, а с другой — нарушаются обменные процессы», — говорит Бузунов.

Как еще недосып связан с чувством голода?



Исследователи из Чикагского университета (США) выяснили, что голод после недосыпа связан с повышением уровня 2-арахидоноилглицерола (2-AG). Это эндоканнабиноид — соединение из класса нейромедиаторов, которое передает сигналы между нервными клетками.

У участников эксперимента, которые спали по 7,5 часов, 2-AG меньше всего вырабатывался утром и вечером, а больше всего — сразу после полудня, около половины первого. У добровольцев, которые спали около четырех часов, 2-арахидоноилглицерола в целом было больше на 33%, а его пик приходился на вторую половину дня.

Те, кто спал мало, признавались, что после недосыпа им сильнее хотелось есть и голод больше всего проявлялся во время подъема 2-AG до наибольшего уровня. Участники исследования предпочитали перекусывать между приемами пищи и выбирали для этого не самые полезные блюда: печенье, чипсы и другие снеки. В итоге за время эксперимента у них вдвое увеличилось количество съедаемых жиров и на 50% — количество потребленных калорий.

Ученые объясняют связь 2-арахидоноилглицерола с чувством голода тем, что эндоканнабиноиды «обслуживают» сигналы удовольствия. Они заставляют поддерживать чувство удовлетворения в нервной системе. Поэтому при регулярном недосыпе и увеличении выработки 2-AG людям больше хочется пищи, которая доставляет им удовольствие: сладкого, соленого или жареного.

Источник: АиФ