14 лет колонии строгого режима получил изменивший государству россиянин из Санкт-Петербурга

Дело имеет гриф «совершенно секретно», его детали не раскрываются. Решение принималось коллегией из трех судей в закрытом режиме.

Решение принималось коллегией из трех судей в закрытом режиме

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Виктора Прозорова, признанного виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, прозоров приговорен к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тыс. руб.

Дело имеет гриф «совершенно секретно», его детали не раскрываются. Решение принималось коллегией из трех судей в закрытом режиме.

Известно, что Прозоров был арестован в Москве летом 2018 года, содержался в следственном изоляторе «Лефортово».

Источник: Ъ