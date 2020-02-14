Гороскоп на 14 февраля для жителей Бердска: Насыщенный и позитивный денек

Звезды советуют больше времени уделять близким и любимым людям и не забывать о своих домашних обязанностях. Вечернее время суток богато на романтические приключения.

Гороскоп на 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, нас ждет насыщенный и позитивный денек. Звезды советуют больше времени уделять близким и любимым людям и не забывать о своих домашних обязанностях. Вечернее время суток богато на романтические приключения. Купидон сегодня в хорошем настроении и посетит всех, кто ждет перемен в сфере личных взаимоотношений.

Овны, вы очаровательны, и звезды от вас в восторге. Что уж говорить про людей, которые вас окружают — готовьтесь выслушивать комплименты от коллег и незнакомцев. Но не испытывайте на прочность половинку и не забывайте баловать любимого человека — приобретите романтические безделушки и составьте меню для праздничного ужина.

Тельцы, эти сутки отлично подходят для экспериментов с имиджем. Не жалейте денег на новый гардероб — красивые вещи поднимут настроение и вам, и вашему любимому человеку. Вечером могут нагрянуть гости. Но звезды советуют сделать вид, что вас нет дома — пообщайтесь с половинкой, а встретиться с друзьями можно и в другой день.

Близнецы, у вас появится желание уединиться и побыть вдали от друзей и знакомых. Но старайтесь не прятаться надолго — послеобеденное время идеально для посещения развлекательных мероприятий. Не исключено, что вас навестит заботливый Купидон — сегодняшние знакомства будут интересными и запоминающимися.

Раки, звезды предсказали веселый день. Сегодня вы будете наслаждаться общением с окружающими и даже перестанете обижаться на критику и замечания сослуживцев. В темное время суток полезно выбраться на свежий воздух. Полюбуйтесь закатом и пройдитесь по заснеженным тропинкам под ручку со своей ненаглядной половинкой.

Львы, этот день сложится замечательно. Служебные проблемы покажутся легкими, а денежные трудности останутся позади. Осталось наладить взаимоотношения с партнером по браку. Звезды советуют не мудрить и просто побаловать любимого человека подарками. Купите романтических сердечек или испеките печеньки — половинка оценит.

Девы, сегодняшний день принесет заботы, связанные с обустройством домашнего очага. Благоустраивайте свое жилище и не забывайте про обещание, которое вы дали любимому человеку. Половинка ждет сюрпризов и мечтает побыть рядом с вами. И постарайтесь найти время для прогулок — романтика важна, а свежий воздух еще важнее.

Весы, вас ждет удачный день. Общение с партнерами будет продуктивным, и вас буквально завалят выгодными предложениями. Но не обольщайтесь перспективой легких денег и старайтесь советоваться с интуицией. Вечером найдите время для общения с половинкой — скачайте интересный фильм и не забудьте рассказать о своих чувствах.

Скорпионы, сегодняшние сутки пройдут на творческой волне. Воплощайте идеи и иногда заглядывайте на свою страничку — вас ждут интересные предложения от виртуальных знакомых. Если же не хочется флиртовать в Интернете, отправляйтесь на какое-нибудь развлекательное мероприятие — Купидон обязательно преподнесет сюрприз.

Стрельцы, сохраняйте благоразумие — звезды шепнули, что этот день богат на соблазны, и сдержать эмоции будет достаточно сложно. Не исключено, что вас познакомят с человеком, которым вы увлечетесь. Свободным представителям знака ничего не угрожает, а вот семейным ребятам следует быть осторожнее — с Купидоном не шутят.

Козероги, сегодня вы станете необычайно привлекательны. Но это не повод отменять запланированный поход в салон красоты. Новый гардероб тоже не помешает — приобретите яркие и необычные вещи. А вечером отправьтесь на корпоративное мероприятие — от вас будут в восторге все, даже завистники и недоброжелатели.

Водолеи, этот день будет непростым. То какие-то странные предложения от деловых партнеров, то непонятные намеки от новых знакомых. Доверьтесь интуиции, и все пройдет гладко. И выкройте время для общения с половинкой — тратить деньги на дорогие подарки не обязательно, а вот маленький романтический сюрприз будет в тему.

Рыбы, сегодняшний день хорош для поездок и командировок. Правда, у ваших домочадцев другое мнение — родственники хотят, чтобы вы провели время рядом с ними. У звезд есть предложение — забудьте все, что вы прочитали, и пообщайтесь с любимым человеком. Устройте загородный пикник с костром и романтическим шашлычком.

Источник: astv.ru