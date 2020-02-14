Предстанут перед судом по делу о хищении денег на строительстве коллектора Алексей Егошин и Юрий Бекетов 20 февраля в Бердске

Юрия Бектова обвиняют в мошенничестве на 7,4 млн рублей

Направил в суд уголовное дело экс-руководителей УКСа Бердска Юрия Бекетова и Алексея Егошина, а также гендиректора компании «Росстрой» Константина Михайленко прокурор Бердска сегодня, 14 февраля.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» прокурор города Роман Сивак, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. 20 февраля судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич приступит к судебному следствию.

слезы радости

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», фигурантов дела о хищении денег на строительстве канализационного коллектора по ул. Первомайской в Бердске выпустили под домашний арест. Такое решение приняла судья Татьяна Васюхневич 16 января.

Бекетов и Михайленко находились за решеткой 9 месяцев после ареста. Егошина арестовали месяц назад. Они находятся домашним арестом до 22 февраля.

Решение суда об освобождении и обвиняемые и их родные, присутствовавшие в зале заседания встретили со слезами радости. Однако всем роим фигурантам дела придется носить электронные браслеты и выполнять ограничительные требования.

— Я рыдала! — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сестра Бекетова Людмила Грибанова. — Мы уже не надеялись даже на малую толику справедливости. Это маленькая победа. Я считаю, нам надо доказать, что человек невиновен вообще — полностью оправдать.

После суда обвиняемые поехали за вещами в ИВС, а оттуда их развезли по домам.

По словам Людмилы Сергеевны, Юрий Бекетов очень похудел и постареть:

— Конечно, 9 месяцев в жутких условиях СИЗО… Особенно, когда человек невиновен — вдвойне тяжко. У брата такая сила воли! Во время войны такие люди становились героями Советского Союза. Дома, безусловно, лучше…

Суду Константин Михайленко заявил, что из-за ареста и следствия разрушен его бизнес, рассказала Грибанова:

— 98 человек от него уволилось. А Юрий Владимирович сказал, что к этим 98 можно приплюсовать его и Егошина. 100 человек, которые служили на благо родины, потеряли работу.

По версии следствия

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 14 декабря 2019 Егошину предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса и трем эпизодам. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой и с использованием своего служебного положения.

— Постановлением Бердского городского суда от 14 декабря 2019 года обвиняемому Егошину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 1 месяц 8 суток по 21 января 2020 года, — уточнила помощник председателя суда Наталья Сафронова.

Уголовное дело связано с реконструкцией канализационного коллектора на ул. Первомайской. В ходе работ на коллекторе еще в 2015 году чугунные трубы заменили. И на протяжении нескольких лет вместо чугунных использовали полипропиленовые. Тогда как первые в два раза дороже. Егошин своей вины не признал и сотрудничать со следствием отказался.

Напомним, что экс-директор УКС уволился с должности по собственному желанию полгода назад. Егошин отработал 6 лет на посту директора УКС. До этого полгода был специалистом в ведомстве. После ухода Егошина лишь месяц его обязанности выполнял заместитель Юрий Бекетов. Бекетова и гендиректора ООО «Росстрой» Константина Михайленко обвинили в мошенничестве с причинением ущерба городу в особо крупном размере. По версии следствия, они в 2017-2018 годах занизили стоимость работ, проложив не чугунные, а более дешевые полипропиленовые трубы под дорогой. А разницу в размере 7,4 млн рублей якобы положили себе в карман.

Спустя 8 месяцев после возбуждения первого уголовного дела следователи выявили, что по аналогичной схеме по удешевлению труб в 2015 году сработал с тем же подрядчиком «Росстрой» и Алексей Егошин.

Как сообщал Курьер. Среда. Бердск», родные и знакомые Юрия Бекетова, не веря в его виновность, неоднократно выходили на акции протеста.