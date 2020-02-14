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Около 4 млрд рублей долгов накопилось за год у жителей Бердска

12:00 14.02.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Общее количество исполнительных производств составило 68548, из них судебные приставы окончили 46846 производств на сумму 1 млрд 442 млн 732 тыс. рублей.

Около 4 млрд рублей долгов накопилось за год у жителей Бердска
Если должники не рассчитываются с долгами, судебные приставы накладывают арест на счета и имущество

Огромную сумму за прошлый год задолжали многие жители Бердска. Долг составила 3 млрд 972 млн 120 тыс. рублей.

Общее количество исполнительный производств, находившихся на исполнении в 2019 году в бердском отделе ФССП составил 68548 на сумму 3 млрд 972 млн 120 тыс. рублей, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску Александр Федотов. Из них окончено 46846 производств на сумму 1 млрд 442 млн 732 тыс. рублей. Фактически окончено 29 300 производств на сумму 240 млн рублей.

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