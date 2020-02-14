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Труп с отверткой в глазу нашла под окнами своего дома жительница Кемерова

11:38 14.02.2020 Фото: pixabay.com
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По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Расследование продолжается.

Труп с отверткой в глазу нашла под окнами своего дома жительница Кемерова
Кемеровчанка нашла под окнами своего дома труп с отверткой в глазу

В ночь на 13 февраля в областном центре произошло убийство. Об этом VSE42.Ru сообщили в управлении следственного комитета по Кузбассу.

По данным правоохранителей, накануне под окнами жилого дома на проспекте Ленина был обнаружен труп 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

Местные жители в соцсетях отмечают, что из глаза жертвы торчала отвертка. По их утверждениям, инструмент и стал причиной смерти, а после мужчину выбросили из окна.

– Женщина нашла труп ранним утром под своим окном. В глазу у трупа была отвертка, – пишут очевидцы.

В рамках расследования уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз, будут проведены следственные действия.

Источник: vse42.ru

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