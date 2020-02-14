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Постоянный оклад в 2 тыс. рублей подарит солдатам-срочникам Госдума

13:15 14.02.2020 Фото: theconversation.com
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Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация окладов денежного содержания военнослужащих с учетом уровня инфляции.

Постоянный оклад в 2 тыс. рублей подарит солдатам срочникам Госдума
Законопроектом предусмотрена также ежегодная индексация окладов с учетом уровня инфляции

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об установлении постоянного оклада в размере 2 тыс. рублей в месяц для военнослужащих Вооруженных сил РФ, проходящих срочную службу.

Минобороны в период с 2012 по 2018 год проводило эксперимент по унификации денежного довольствия солдат-срочников. Им выплачивалось денежное довольствие в размере 2 тыс. рублей в месяц, а также ежемесячные надбавки. Выплаты учитывали оклад по воинской должности, квалификацию, особые условия службы, работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

«В связи с окончанием срока проведения эксперимента (31 декабря 2018 года) и в целях сохранения достигнутого уровня денежного довольствия военнослужащих по призыву действие законопроекта предусматривается распространить в отношении военнослужащих по призыву в Вооруженных силах РФ с 1 января 2019 года, а в отношении военнослужащих по призыву в других федеральных органах исполнительной власти (федеральных государственных органах) — с 1 января 2020 года», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация окладов денежного содержания военнослужащих с учетом уровня инфляции. Таким образом, в случае принятия документа размер оклада по воинской должности солдата-срочника с 1 октября текущего года составит уже 2086 рублей.

Установление указанного размера окладов «не повлечет социальной напряженности и не приведет к уменьшению размера единовременного пособия при увольнении», отмечают в кабмине. «Унификация денежного довольствия военнослужащих по призыву, предусматриваемая законопроектом, позволит уйти от понятий «типовые» и «нетиповые» воинские должности», — подчеркивают в правительстве. Как указывается в сопроводительных документах, законопроект был разработан Минобороны и согласован с федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба по призыву.

Помимо окладов по воинским должностям в размере 2 тыс. рублей в месяц, инициатива предусматривает ряд дополнительных выплат. Ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, составит до 1 тыс. рублей, за командование (руководство) воинским подразделением — до 800 рублей, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, — от 200 до 500 рублей. Законопроектом также предусматривается установление единовременного пособия при увольнении с военной службы в размере одного оклада.

Источник: ТАСС

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От редакции

Щедро?

Аноним, 14 февраля 2020 13:22
Вот теперь заживут!!!
Аноним, 14 февраля 2020 14:35
Не подарит, а установит.

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