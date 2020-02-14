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Внук Назарбаева попросил политического убежища у Великобритани

13:00 14.02.2020 Фото: pixabay.com
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Внук лидера нации объяснил свой шаг тем, что, по его мнению, на него оказывает давление семья.

Внук Назарбаева попросил политического убежища у Великобритани
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища. Об этом он сообщил в четверг в фейсбуке.

Внук лидера нации объяснил свой шаг тем, что, по его мнению, на него оказывает давление семья.

По его словам, он обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана». Он также отметил, что все детали можно будет прочесть в его интервью Times.

Укусил полицейского под наркотиками
29-летний Айсултан Назарбаев в октябре 2019 года был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне, которого он укусил. «Назарбаев признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. По версии следствия, на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса, а из раны «обильно текла кровь», — писало BBC.

Приговор предполагал испытательный срок в 18 месяцев, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.

Айсултан Назарбаев в 2017 году в фейсбуке признавал, что употреблял наркотики после смерти своего отца, но справился с зависимостью.

Источник: Интерфакс

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Аноним, 14 февраля 2020 13:43
"Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.

Королевская военная академия в Сандхерсте (англ. Royal Military Academy Sandhurst) — британское военное высшее учебное заведение в городе Сандхерст, графство Беркшир, Англия.

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