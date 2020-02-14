Осторожно, лед и колдобины: Автомобилисты рискуют попасть в ДТП на въезде в микрорайон Космический Бердска

Трактор не очищал внутриквартальные дороги с начала января. Автомобили не могут разъехаться.

Коммунальным службам после обильных снегопадов приходится работать и в выходные дни

На неочищенные ото льда въезды в микрорайон Космический пожаловалась жительница Бердска.

-Прошу вашего содействия в решении вопроса по состоянию внутриквартальных дорог микрорайона Космический. Оба въезда в микрорайон в ужасном состоянии, не очищены, в колдобинах и льду. Машины с трудом проезжают и разъезжаются. Трактор был только в начале января, после этого ни раз были снегопады. Дворники чистят только пешеходные дорожки, — в рубрику «Сообщи свои новости» в группу «Курьер. Среда. Бердск» соцсети «Вконтакте» написала Елена Буторина.

По словам начальника УЖКХ Максима Совбанова, о данной ситуации ему не известно, но он обещал разобраться в проблеме и решить ее.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на снегоотвал на прошлой неделе вывезено 8500 кубометров снега. Созданное на базе Центра муниципальных услуг звено отработало за неделю все внутриквартальные проезды.

Оттепель, случившаяся в выходные, внесла корректировку в работу служб — работали даже в выходные. Определенные недоработки есть. Была всего одна жалоба за выходные.