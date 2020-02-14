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Осторожно, лед и колдобины: Автомобилисты рискуют попасть в ДТП на въезде в микрорайон Космический Бердска

13:30 14.02.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Трактор не очищал внутриквартальные дороги с начала января. Автомобили не могут разъехаться.

Осторожно, лед и колдобины: Автомобилисты рискуют попасть в ДТП на въезде в микрорайон Космический Бердска
Коммунальным службам после обильных снегопадов приходится работать и в выходные дни

На неочищенные ото льда въезды в микрорайон Космический пожаловалась жительница Бердска.

-Прошу вашего содействия в решении вопроса по состоянию внутриквартальных дорог микрорайона Космический. Оба въезда в микрорайон в ужасном состоянии, не очищены, в колдобинах и льду. Машины с трудом проезжают и разъезжаются. Трактор был только в начале января, после этого ни раз были снегопады. Дворники чистят только пешеходные дорожки, — в рубрику «Сообщи свои новости» в группу «Курьер. Среда. Бердск» соцсети «Вконтакте» написала Елена Буторина.

По словам начальника УЖКХ Максима Совбанова, о данной ситуации ему не известно, но он обещал разобраться в проблеме и решить ее.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на снегоотвал на прошлой неделе вывезено 8500 кубометров снега. Созданное на базе Центра муниципальных услуг звено отработало за неделю все внутриквартальные проезды.

Оттепель, случившаяся в выходные, внесла корректировку в работу служб — работали даже в выходные. Определенные недоработки есть. Была всего одна жалоба за выходные.

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От редакции

У вас очищены внутриквартальные проезды?

777888, 14 февраля 2020 13:59
да там трактор не проедет.домов понатыкали без парковок.Голубев строит 9 этажки в белокаменном ,
так там и парковка всегда есть, и трактора убирают снег.Весной когда в космическом снег начинает таить
в белокаменном уже асфальт.
Аноним, 14 февраля 2020 14:31
кстати, да.
раньше считалось что СРС строит более элитное жилье.
но сейчас вот ощущение что СРС провалился по комфорту (космический реально натыкан), а Голубев подтянулся и сейчас у него уже более комфортно.
А по качеству 9-этажек как у него? подскажите кто реально в курсе...
Аноним, 14 февраля 2020 14:03
О проблемах они не знали....А куда же тогда звонить...писать о этих проблемах,чтобы они знали? Дайте номера телефонов,куда можно дозвониться и рассказать о проблеме?
Аноним, 14 февраля 2020 14:31
в подъезде у вас телефон вашей УК - вот им и звоните!
Аноним, 14 февраля 2020 14:04
Они внутриквартальные проезды вообще стараются не чистить! а как же отчитываются?
Аноним, 14 февраля 2020 14:32
"ОНИ" - это УК.
А как отчитываются - у жителей надо спросить - перед своими же отчитываются.
У кого спрашиваете то?
Аноним, 14 февраля 2020 14:05
Можно повторю коммент,
а то в своей новости автор не ответил.
Может жители прокомментируют:

Город тут не при чем: это внутренняя территория (придомовая), которая находится в собственности владельцев квартир.
Насколько я знаю, владельцы выбрали УК, которая обслуживает их до договору.
Дальше читать договор: сколько чисток снега заложено, сколько вывозов и когда.
Вполне может быть, что все запланированные (и оплаченные) работы уже произведены: тогда просто скидывайтесь и вам почистят.
Зачем сюда писать и что вы хотите услышать?
Все что я написал - ясно даже ребенку ведь!
Иван, 14 февраля 2020 14:09
Пусть жители сами чистят, частники чистят и эти почистят
Аноним, 14 февраля 2020 14:32
жители МКД нанимают УК для чистки вообще то.
именно затем, чтобы самим не чистить.
И платят за это

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