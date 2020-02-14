Проверяет на пропаганду наркотиков «Медузу», Радио Свобода и BBC полиция России

МВД РФ проверяет все материалы в интернете, в том числе трех крупных зарубежных СМИ, на предмет наличия в информационных сообщениях пропаганды употребления наркотиков, сообщил журналистам начальник главного управления по борьбе с наркотиками МВД России Андрей Храпов.
«Все материалы проверяются на пропаганду наркопотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Мы все проверяем, в том числе (эти СМИ)», — сказал Храпов, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли проверяются материалы «Медузы», Радио Свобода и BBC.
По его словам, в 2019 году Роскомнадзор по материалам МВД заблокировал доступ к 22 тысячам интернет-ресурсов.
Источник: РИА Новости