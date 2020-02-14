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Проверяет на пропаганду наркотиков «Медузу», Радио Свобода и BBC полиция России

13:45 14.02.2020
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В 2019 году Роскомнадзор по материалам МВД заблокировал доступ к 22 тысячам интернет-ресурсов.

Проверяет на пропаганду наркотиков Медузу, Радио Свобода и BBC полиция России
В 2019 году Роскомнадзор по материалам МВД заблокировал доступ к 22 тысячам интернет-ресурсов.

МВД РФ проверяет все материалы в интернете, в том числе трех крупных зарубежных СМИ, на предмет наличия в информационных сообщениях пропаганды употребления наркотиков, сообщил журналистам начальник главного управления по борьбе с наркотиками МВД России Андрей Храпов.

«Все материалы проверяются на пропаганду наркопотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Мы все проверяем, в том числе (эти СМИ)», — сказал Храпов, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли проверяются материалы «Медузы», Радио Свобода и BBC.

По его словам, в 2019 году Роскомнадзор по материалам МВД заблокировал доступ к 22 тысячам интернет-ресурсов.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что «Медуза», Радио Свобода и ВВС помогают формировать в России идею легализации наркотиков.

Источник: РИА Новости


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