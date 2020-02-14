Заваливают грязным снегом ГИБДД и дорогу к остановке неизвестные в Северном микрорайоне Бердска

Снег с дорог Бердска вывозит на официальные снегоотвалы ЦМУ

Жители Северного микрорайона Бердска обнаружили несанкционированный снегоотвал возле здания ГИБДД, рядом с пешеходным мостом через федеральную трассу.

— В этом году стали привозить какой-то грязный снег и сваливать его прямо возле остановки, которая находится по направлению в Бердск. А вчера насыпали столько, что перекрыли нам тропинку, по которой мы идем на остановку. Во-первых, снег очень грязный, с мусором, а во-вторых, загораживает путь. Что с этим делать? — позвонила 13 февраля в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Ивановна, живущая в Северном микрорайоне.

Она уверена, что черный снег — привозной. Его присыплет во время снегопада. Но вскоре появляется новая куча. Надежде Ивановне, к сожалению, не удается запечатлеть момент выгрузки снега — весь день, говорит, на работе. Но она надеется, что бердские власти предпримут какие-то меры. Бердчанка уверена, что снег вываливают машинами в Северном незаконно. Она беспокоится, что весной «грязь поплывет» и тоже сделает непроходимым путь до остановки.

— Начали понемножку привозить еще в прошлом году после первых сильных снегопадов. А теперь везут не по одной машине — там довольно большая площадка уже вся завалена, так, что уже и дорожку нам засыпали. Совсем стало неудобно. Летом там газон с одуванчиками, его даже стригут, — рассказала Надежда Ивановна, предполагая, что вряд ли соорудили несанкционированный снегоотвал соседние шиномонтажка и ресторан быстрого питания KFC. Она не исключает, что снег валя городские службы.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что он даст поручение проверить информацию Надежды Ивановны. Но предложил ей и другим бердчанам, замечающим подобное на городских улицах, фотографировать «место происшествия» или хотя бы запоминать номера машин, сваливающих снег в неположенных местах.

— По устному сообщению сложно сделать выводы. Я попрошу Административно-техническую инспекцию посмотреть и зафиксировать факт. Для этого у нас есть и полиция, и АТИ. Конечно, хулиганы встречаются, не желающие вывозить снег на снегоотвалы. Попытаемся их найти. Но будет в помощь, если горожане станут фиксировать нарушения на фото, тогда проще будет выявлять и наказывать хулиганов, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

По его словам, Центр муниципальных услуг, который чистит бердские улицы, не может вываливать снег в несанкционированные места:

— Трасса Р-256 находится на балансе ТУАДа, там мы снег вообще не чистим. И нам нет никакого смысла сваливать его возле дороги. Мы возим на официальные снегоотвалы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в городе определены три специальных места для складирования снега, собранного на территории города. Это полигон ТКО, район кладбища и территория за АЗС БЭМЗа. До 15 мая 2020 года участки должны привести в порядок, освободив от мусора.