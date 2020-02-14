Избил жену и ограбил подругу: Бросивший двоих детей в Шереметьево отец попался следователям СК

В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия. Отдельно необходимо отметить, что следственными органами расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики.

В Хабаровске задержан мужчина, подозреваемый в оставлении в опасности своих детей, истязании и краже

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержан мужчина 1978 года рождения, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), пп. «а,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

26 января 2020 года житель города Комсомольска-на-Амуре оставил в аэропорту Шереметьево города Москвы своих сыновей 2011 и 2014 года рождения. Также по версии следствия, данный мужчина, находясь в Комсомольске-на-Амуре, применил физическую силу в отношении своей супруги и детей, похитил денежные средства, принадлежащие знакомой женщине.

В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия. Отдельно необходимо отметить, что следственными органами расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе которого будет дана оценка их действиям (бездействию) в части своевременности и полноты принимаемых мер по защите прав детей, которые находились на воспитании у подозреваемого и его супруги.

Все уголовные дела находятся в производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений.

Источник: Следком