Очистили от сугробов спустя месяц тротуар у мешающего проходу баннера близ СК «Зима-Лето» в Бердске

Рекламный щит стоит в микрорайоне Белокаменном поперек тротуара и блокирует путь снегоуборочной технике и пешеходам, которые вынуждены двигаться по дороге. Вероятно, баннер передвинут летом.

Тротуар в микрорайоне Белокаменном почистили

После публикации «Курьер. Среда. Бердск» о заваленном снегом тротуаре в микрорайоне Белокаменном Бердска пешеходную дорожку почистили. Спустя месяц. Об этом сообщил в редакцию сегодня, 14 февраля, местный житель Владимир. Он подтвердил это новой фотографией и выразил благодарность.

— Вот часть тротуара почистили. Надеюсь, что летом рекламный щит подвинут в сторону. Спасибо, — рассказал Владимир.

Оказалось, что рекламный баннер возле спорткомплекса «Зима-Лето» стоит поперек тротуара, что, вероятно, мешает снегоуборочной технике. А сугробы заблокировали путь пешеходам, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» и местным жителям приходилось выходить на проезжую часть, чтобы обойти баннер и продолжить путь в направлении города.

По словам Владимира, рекламная конструкция появилась лет 10 назад, когда микрорайон Белокаменный только начинали застраивать. Баннер разместили возле гостиницы спорткомплекса «Зима-Лето». Тогда еще и дороги в Белокаменный не было.

— Потом «протащили» щебеночную дорогу, тротуара никакого не было. А когда начали асфальтировать, сделали пешеходную дорожку. Но она упирается в площадку, где паркуются машины, приезжающие в «Зима-Лето». Там даже табличка есть, что это частная территория. Когда делали тротуар, соображать-то надо было! — возмущен Владимир.

Как отметил Владимир, летом местные жители еще имеют возможность, наклонившись, «проползти» под баннером, а зимой, когда намело сугробы, сделать этого невозможно. Он уверен, что дорожники должны были «разрулить ситуацию» еще при строительстве дороги. Там, например, остался стоять посередине тротуара столб, который не стали переносить в ходе асфальтирования.

Житель Белокаменного, поднявший проблему, предполагает, что земля, на которой стоит рекламный щит принадлежит бизнесмену Виктору Голубеву как часть имущественного комплекса СК «Зима-Лето».

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров в середине января пообещал разобраться — выяснить, кто и когда поставил рекламную конструкцию и на чьей земле, кто построил тротуар. Он отметил, что ему жалоб не поступало, но сделает все возможное для комфорта горожан.