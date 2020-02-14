Закопанной на даче экс-прокурора Чельдиева найдена пропавшая Ирина Боженко в Осетии

Жительницу селения Корбан разыскивали с начала января этого года. С собой она прихватила вещи и два паспорта: заграничный и российский. С того дня на связь с родными и близкими она не выходила.

На даче экс-прокурора Северной Осетии Игоря Чельдиева найден труп 45-летней Ирины Боженко

На даче экс-прокурора Северной Осетии Игоря Чельдиева найден труп 45-летней Ирины Боженко, которая пропала в начале января 2020 года.

— Труп женщины был закопан на территории домовладения Чельдиева, — сообщил источник в правоохранительных органах республики Северная Осетия.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 января из дома в селении Корбан ушла Ирина Боженко. Ее приметой была татуировка в виде иероглифа на плече. С собой она прихватила вещи и два паспорта: заграничный и российский. С того дня на связь с родными и близкими она не выходила.

Источник: news-r.ru