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Закопанной на даче экс-прокурора Чельдиева найдена пропавшая Ирина Боженко в Осетии

16:15 14.02.2020 Фото: pixabay.com
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Жительницу селения Корбан разыскивали с начала января этого года. С собой она прихватила вещи и два паспорта: заграничный и российский. С того дня на связь с родными и близкими она не выходила.

Закопанной на даче экс прокурора Чельдиева найдена пропавшая Ирина Боженко в Осетии
На даче экс-прокурора Северной Осетии Игоря Чельдиева найден труп 45-летней Ирины Боженко

На даче экс-прокурора Северной Осетии Игоря Чельдиева найден труп 45-летней Ирины Боженко, которая пропала в начале января 2020 года.

— Труп женщины был закопан на территории домовладения Чельдиева, — сообщил источник в правоохранительных органах республики Северная Осетия.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 января из дома в селении Корбан ушла Ирина Боженко. Ее приметой была татуировка в виде иероглифа на плече. С собой она прихватила вещи и два паспорта: заграничный и российский. С того дня на связь с родными и близкими она не выходила.

Источник: news-r.ru

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