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Скандал с таксистом: Ургант высмеял на видео фитнес-тренера Яну Данькову

17:30 14.02.2020 Фото: instagram.com/vecherniy_urgant
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На видео шоумен «кричит» на лифт, «оскорбляет» его и требует «везти», угрожая в противном случае тем, что «подъедут люди». При этом видно, что кнопка этажа на панели управления устройства не нажата.

Скандал с таксистом: Ургант высмеял на видео фитнес тренера Яну Данькову
Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста

Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса «Мисс Томск — 2013» Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье. Ролик опубликован в Instagram шоу «Вечерний Ургант».
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой Данькова с заднего сиденья такси оскорбляет водителя, кричит, бьет его по плечу, требуя довезти до места и объясняя, что ее «ждут люди».

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СКАНДАЛ В ОСТАНКИНО! УРГАНТ НЕ ДЕРЖИТ СЕБЯ В РУКАХ! #вечернийургант #останкино #urgantshow #ургант

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant)


На видео Ургант «кричит» на лифт, «оскорбляет» его и требует «везти», угрожая в противном случае тем, что «подъедут люди». При этом видно, что кнопка этажа на панели управления устройства не нажата.
Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев тактично «намекает» ему, что «тут другой принцип» и для поездки надо просто нажать на кнопку нужного этажа.

Источник: РИА Новости

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Аноним, 14 февраля 2020 19:04
типичная психопатка, без головного...

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