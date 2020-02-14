Скандал с таксистом: Ургант высмеял на видео фитнес-тренера Яну Данькову

На видео шоумен «кричит» на лифт, «оскорбляет» его и требует «везти», угрожая в противном случае тем, что «подъедут люди». При этом видно, что кнопка этажа на панели управления устройства не нажата.

Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста

Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса «Мисс Томск — 2013» Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье. Ролик опубликован в Instagram шоу «Вечерний Ургант».

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой Данькова с заднего сиденья такси оскорбляет водителя, кричит, бьет его по плечу, требуя довезти до места и объясняя, что ее «ждут люди».



На видео Ургант «кричит» на лифт, «оскорбляет» его и требует «везти», угрожая в противном случае тем, что «подъедут люди». При этом видно, что кнопка этажа на панели управления устройства не нажата.

Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев тактично «намекает» ему, что «тут другой принцип» и для поездки надо просто нажать на кнопку нужного этажа.

Источник: РИА Новости