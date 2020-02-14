Кровавое 14 февраля: Сорвался с эскалатора в поисках подарка для любимой житель Омска

Омич сорвался с эскалатора в поисках подарка для любимой

Инцидент произошел вчера, 13 февраля, около шести часов вечера. В одном из омских торговых центров с эскалатора сорвался 28-летний мужчина. Омич пришел в ТЦ, чтобы выбрать подарок для своей девушки ко Дню святого Валентина.

Однако вместо этого парень оказался в больнице. Врачи диагностировали у него закрытую травму груди и пневмоторакс. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Добавим, что в последнее время эскалаторы зачастую наносят вред омичам. В апреле прошлого года в одном из торговых комплексов эскалатор затянул ногу 5-летнему мальчику, а в сентябре подъемник отрубил палец малышу. Ребенок лишился фаланги мизинца.

Источник: om1.ru