Колонию или исправительный центр из-за дефицита мест для осужденных может открыть ФСИН на базе бригады спецназа ГРУ в Бердске

Бердские власти пока не получали официального подтверждения. Но Минобороны и тюремное ведомство уже все решили. В ближайшие дни состоится трехсторонняя встреча, заявил мэр Бердска Евгений Шестернин. Здания военного городка постепенно раздают.

Имена 14 погибших в первую чеченскую войну десантников высечены на памятнике, установленной на территории бригады в Бердске

Управление Федеральной службы исполнения наказания по Новосибирской области всерьез готовится разместить свои учреждения в Бердске — на базе военного гарнизона, где до 2009 года дислоцировалась Бердская бригада спецназа. По данным «Курьер. Среда. Бердск», военные объекты Минобороны передал ФСИН еще три года назад. Как раз в это время городская власть озвучила идею использования территорию вертолетного полка под профильное кадетское училище, а площадь десантников — под сибирский центр подготовки «Юнармии».

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель пресс-службы Центрального военного округа в Новосибирске Николай Беркалов, пока отдано региональному управлению ФСИН одно здание, где ранее располагалась Бердская бригада спецназа.

— Одно из зданий было передано ФСИН. Что там будет располагаться, мы сказать не можем, — подтвердил Беркалов.

Одну из казарм предполагается использовать для проживания осужденных к отбыванию наказания в колонии-поселении или в качестве исправительного центра для приговоренных к принудительным работам. Хотя ФСИН рассчитывает по меньшей мере на два здания, как обещало Минобороны.

Власти Бердска выступают категорически против такой замены. Более того, глава города Евгений Шестернин заявил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 14 февраля, что переговоры с ФСИН на тему передачи объектов от Минобороны еще не было.

— Пока никто ничего не передает. У меня не было официального разговора с представителями УФСИН. Будет официальный разговор, я сообщу. Комментировать решения Министерства обороны и УФСИН некорректно и не в моей компетенции, — прокомментировал Евгений Анатольевич.

По его словам, на ближайшие дни запланировала трехсторонняя встреча, на которой обсудят будущее объектов, расположенных на территории бердского военного городка. После этого мэр пообещал поделиться информацией с «Курьер. Среда. Бердск».

Вместе с тем, депутат горсовета и подполковник запаса Андрей Некрасов рассказал, что «произошел откат», что решается вопрос о передаче военных объектов городу под учебные цели и патриотическое воспитание.

— Я категорически против передачи военных объектов службе исполнения наказания и как военный, и как депутат. Мы боролись за создание на базе 337-го отдельного вертолетного полка кадетского училища, а на базе бригады специального назначения — сделать центр подготовки «Юнармии» всего Сибирского федерального округа. Зачем нам нужны зэки? — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Некрасов.

Шок для бердчан

Для горожан стало шоком известие о том, что на месте военного городка появится «тюрьма». Соответствующим образом прокомментировали новость пользователи «курьеровского» сайта:

— Если там зэков будут содержать, держу пари — весь Бердск восстанет.

— Это какой идиот это придумал? Фамилию в студию! У меня две маленьких дочери, и я не собираюсь жить в городе, где будет колония! Что, нужно искать город для переезда? Или это слухи?

— «Сибирский Артек», «город-курорт», ….выселки и каторга?

— Ну вот вам и филиал Чкаловского завода, школа планеристов, кадетский корпус и всякие другие завлекухи. А по сути получим «Зона Лайт». О каком развитии можно говорить…

— Ну вот, теперь заживем по новому распорядку, по внутреннему распорядку. А тому, кто говорит, что будут только плюсы, съездите в нас. Пункты, которые стоят рядом с такими поселениями и спросите тамошних жителей. Люди готовы вешаться от такой «радости» под боком.

— Что-то делать нужно и срочно. Промолчим — пожалеем.

— Но есть и плюсы. Как только здесь появится колония, цены на квартиры и дома упадут в разы. Кто захочет селиться рядом с колонией?

— Никаких зэков. Снести. Сад и школу построить.

Военные не вернутся?

По информации «Курьер. Среда. Бердск», одна из казарм десантников передана архивной службе налоговой инспекции. Там налоговики провели капитальный ремонт. Остальные здания пока пустуют. Есть данные, что все-таки часть оставшихся объектов передадут города, остальные — в различные ведомства. Компания PepsiCo интересовалась недвижимым имуществом военного городка, хотела столовую взять в аренду. Но военных там больше не будет.

Хотя Андрей Некрасов не исключает того, что Минобороны вернет Сибирский военный округ (СибВО ликвидирован, входит в Центральный военный округ) со штабом в Новосибирске. И тогда бердский военный городок снова может стать востребованным по назначению.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 67-ю бригаду спецназа ГРУ, дислоцированную в Бердске, расформировали в 2009 году. Через несколько лет туда вошла 24-я бригада — на время ремонта казарм в Новосибирском военном городке. Военнослужащие вновь приехали в бердский военный городок летом 2014-го. Пришлось наводить порядок, поскольку многое было разрушено и разворовано, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда по Бердску поползли слухи, что военные возвращаются навсегда.

Руководитель пресс-службы ЦВО Ярослав Рощупкин тогда пояснял, что о возрождении прославленной бердской бригады речь, разумеется не идет, но территорию, которую она занимала, Минобороны решил использовать по назначению.

— Рассматривается вопрос использования военного городка в целях размещения некоторых подразделений Центрального военного округа. На постоянной основе, — констатировал полковник Рощупкин. Предполагали, что в Бердск приедут новые военные «штаты». В том числе и в вертолетный полк.

Этим планам не суждено сбыться. В подвешенном состоянии находятся и идеи бердской власти создать на территории бывших войсковых частей учебные центры сибирского масштаба. Между тем, жизнь горожанам пока усложняют недостроенные дома Министерства обороны, привлекающие сталкеров и представляющие серьезную угрозу для детей, а также дороги, проложенные по землям военного ведомства. Муниципалитет не может их ремонтировать и благоустраивать — нецелевое использование бюджетных средств.

Справка «Курьер. Среда. Бердск»

В конце 2019 года ФСИН заявила, что остро испытывает дефицит мест для осужденных к принудительным работам. По данным ведомства, сейчас в России 82 исправительных центра. Два из них находятся в Новосибирске — на ул. Технической и ул. Звездной.