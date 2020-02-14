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Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии исцеляет больных коронавирусом в Китае

17:00 14.02.2020 Фото: pixabay.com
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Медики больницы в Ухани призывают вылечившихся пациентов сдавать плазму, чтобы помочь спасти инфицированных людей.

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии исцеляет больных коронавирусом в Китае
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Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов. Об этом в пятницу, 14 февраля, заявил на пресс-конференции главврач больницы в Ухане Чжан Динюй.
По его словам, в плазме перенесших заболевание людей, были обнаружены антитела, которые помогают бороться с вирусом, передает агентство Xinhua.

Отмечается, что медики больницы в Ухани призывают вылечившихся пациентов сдавать плазму, чтобы помочь спасти инфицированных людей.

По данным газеты Global Times, с помощью нового метода уже удалось вылечить 10 пациентов, чье состояние не улучшалось от применения медикаментов.

Ранее в пятницу сообщалось, что число зараженных коронавирусом COVID-19 в Китае составило 63 918 человек, 1488 человек умерли, выздоровели 6982.

Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, позже получившего официальное название COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что текущая ситуация может быть «лишь верхушкой айсберга». Предположительно, первые образцы вакцины будут готовы через полтора года.

Источник: Известия

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