30 тысяч рублей пенсия Народного артиста Льва Лещенко

«К пенсии я получаю надбавки как народный артист и лицо, имеющее четыре ордена всех степеней — государственную награду «За заслуги перед Отечеством». Конечно, «серьезной» мою пенсию не назовешь, но 30 тысяч рублей — это больше, чем у многих граждан», — рассказал Лещенко.