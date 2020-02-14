30 тысяч рублей пенсия Народного артиста Льва Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил размер своей пенсии.
«К пенсии я получаю надбавки как народный артист и лицо, имеющее четыре ордена всех степеней — государственную награду «За заслуги перед Отечеством». Конечно, «серьезной» мою пенсию не назовешь, но 30 тысяч рублей — это больше, чем у многих граждан», — рассказал Лещенко.
Артист добавил, что, помимо пенсии, получает гонорары за свои произведения и продолжает работать, ведя активный образ жизни.
Ранее о своих пенсиях рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. Певец Юрий Лоза заявил, что получает 12 тысяч рублей, юморист Евгений Петросян — «20 с лишним», а телеведущая Регина Дубовицкая — 16 тысяч.
Источник: РИА Новости