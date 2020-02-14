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Перечислил ИГ 25 млн рублей житель Москвы. Его задержала ФСБ

16:29 14.02.2020 Фото: © ЦОС ФСБ
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По информации спецслужбы, он состоял в законспирированной ячейке, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды террористической организации.

Перечислил ИГ 25 млн рублей житель Москвы. Его задержала ФСБ
ФСБ задержала жителя Подмосковья

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», им было перечислено более 25 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ России.
По информации спецслужбы, он состоял в законспирированной ячейке, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды «Исламского государства». «В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены схема и механизмы финансирования боевиков, посредством которых на их нужды было направлено более 25 млн рублей», — сообщили в ФСБ.

Противоправная деятельность финансиста террористов была пресечена ФСБ совместно с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД. «При обыске по адресу проживания у задержанного изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность», — отметили в ФСБ.

В отношении жителя Подмосковья 1986 года рождения расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Источник: ТАСС

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