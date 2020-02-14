Аномально теплый март предсказали синоптики в Бердске

Март — самый сухой месяц в году в средней полосе

Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Чуть теплее обычного может быть на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии, почти на всей территории Сибири, Урала. Около климатической нормы будет на Чукотке, Камчатке, на Сахалине, на юге и в центре Хабаровского края, в Приморье. На всей остальной территории Дальнего Востока будет теплее нормы примерно на один градус.

В Москве в марте будет около нормы и чуть выше нормы. Это значит, что по ночам возможны заморозки до минус 5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 6. Но нынешний март может повторить и сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки. И только в отдельные дни повышалась до плюс 5-6 градусов. Но были и периоды с отрицательной температурой — до минус 2-5 градусов.

На северо-западе могут быть морозы до минус 15 градусов. В Коми воздух по ночам в первый весенний месяц может остывать и до минус 20. На севере Центрального округа температура может по ночам составлять минус 9 градусов.

На юге — в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, в Калмыкии могут быть ночные заморозки до минус 5 градусов. Но днем солнце уже будет во всю пригревать — температура будет повышаться до плюс 10-15 градусов. В Краснодарском крае и на Северном Кавказе в марте возможно потепление до плюс 20 градусов.

На Урале — в Свердловской, Челябинской, Курганской областях — по ночам воздух может остывать до минус 15-ти, а днем температура начнет повышаться до плюс 3-8 градусов. Особенно во второй половине марта.

На востоке Таймыра и в Эвенкии в марте еще возможны и 40-градусные морозы, а в Якутии — 45- градусные. В Иркутской области и Красноярском крае могут быть ночные 30-градусные морозы.

Март — самый сухой месяц в году в средней полосе. Осадков выпадает крайне мало. В Москве, например, 34 мм. В этом году осадки в столичном регионе прогнозируются в пределах нормы. Больше нормы осадки могут выпасть в Мурманской области, на севере Карелии, на юге Таймыра, на северо-западе Якутии, на севере Красноярского края, на севере Камчатки. Меньше осадков прогнозируется в Кировской области, Пермском крае, в Башкирии, на востоке Саратовской области, на юге Урала, на юге Тюменской области, в Омской области, на севере Иркутской области, в Забайкалье, в Приморье, на юге Сахалина.

Источник: РГ