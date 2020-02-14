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После фекального потопа у ТЦ «Орбита» отдал муниципалам бесхозные сети мэр Бердска

16:50 14.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Затраты на обслуживание новых труб должны включить в тариф КБУ. С просьбой найти хозяина канализации и водопроводу в мэрию обратился застройщик микрорайона Космического.

После фекального потопа у ТЦ «Орбита» отдал муниципалам бесхозные сети мэр Бердска
Яма у ТЦ «Орбита» источала зловоние почти два месяца

Мэр Бердска Евгений Шестернин своим постановлением от 11 февраля передал на баланс муниципального Комбината бытовых услуг порядка 1 км сетей, которые до сего времени были бесхозными. Именно КБУ отвечает в городе за тепло- и водоснабжение, а также за канализацию.

Признаки бесхозяйности имели в частности канализационная керамическая труба от многоквартирного дома №11 по ул. Ленина протяженностью 196 метров и 13 сборных железобетонных колодцев. А также 362-метровая чугунная труба водовода диаметром 250 мм от ЦТП-17 на ул. Ленина и три колодца. Стоит отметить, что эти коммунальные сети довольно старые — 1981 года «рождения».

Теперь содержать и обслуживать их придется Комбинату до признания права собственности за Бердском. Директору КБУ Владимиру Воспанчуку мэр поручил обратиться в департамент по тарифам Новосибирской области для включения затрат на содержание и обслуживание сетей водоснабженияи водоотведения в тариф.

Дождались своего хозяина и сети на ул Космической — от ул. Черемушной до ул. Лунной. С просьбой отдать бесхозные сети на обслуживание Комбинату бытовых услуг обратился «СтройРегионСервис», застраивающий микрорайон Космический. До того момента, пока город не возьмет трубы в собственность, следить за ними по поручению мэра будет КБУ. Расходы коммунальщиков на эти сети тоже должен внести в тариф на услуги ЖКХ областной департамент.

Застройщик обратился с письмом об определении хозяина сетей водоснабжения, водоотведения и теплотрассы 21 августа 2019 года. Как раз после того, как Комбинату бытовых услуг с большим трудом удалось ликвидировать фекальную аварию у ТЦ «Орбита», признанную чрезвычайной ситуацией.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», КБУ более двух месяцев боролся с масштабной коммунальной аварией. Теперь в микрорайоне Космическом исчезнет запах канализации и будет открыт проезд. И только в сентябре место фекального провала возле ТЦ «Орбита» закатали в асфальт. Благоустройство завершилось 12 сентября. Напомним, что канализацию у прорвало в конце июня. Фекальные воды начали выходить наружу. Из-за того, что дорогу перерыли, жители Космического микрорайона не могли спокойно выехать из дворов и вызвать «скорую».

Устранить аварию у ТЦ «Орбита» бердским коммунальщикам было непросто, так как сети лежат глубоко под землей в месте скопления грунтовых вод. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», провал угрожал фундаментам соседних многоэтажек из-за сильного обводнения грунта. КБУ ежедневно откачивал стоки в соседний колодец. 70 метров трубы здесь меняли открытым способом.

Компания ООО «Строй Монтаж Коммуникация» закончила работы в конце июля. Но в начале августа вновь возникли проблемы.
— Была авария на межквартальном канализационном коллекторе. Эта авария на сегодняшний день устранена. Канализационный коллектор работает в штатном режиме. При восстановлении благоустройства выскочил следующий факт: пожарный водовод, который идет на «Орбиту», имеет аварийное состояние. Поэтому принято решение пока не восстанавливать благоустройство, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеенко, замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам.

Оперативности мешала принадлежность водовода. По словам Александра Алексеевича, он не принадлежит КБУ, «Орбита» тоже от него открещивается. Но тем не менее КБУ принял решение самостоятельно чинить пожарный водовод.

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