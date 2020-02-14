Художник Никас Сафронов дал советы по поводу пенсии

Художник также отметил, что не думает о пенсии и зарабатывает деньги.

Пенсия Никаса Сафронова — 45 тысяч рублей Художник Никас Сафронов в беседе с «Teleprogramma» рассказал, что самое плохое для звезды — стать невостребованной. После этого, по мнению художника, заработки резко уменьшаются.

«Если у артистов нет своего бизнеса, то заработки у них на старости лет, как правило, очень маленькие», — пояснил Сафронов.

Он отметил, что ему, как академику, ежемесячно дают по 45 — 50 тысяч рублей. Он также объяснил, что деньги добавляют за звания народного и заслуженного артиста.

«Со званием сегодня все-таки легче выживать. Артисты должны знать правила игры и откладывать на будущее», — заявил Сафронов.