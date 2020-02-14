Мужчины — усыновители смогут получать материнский капитал на первого ребенка

Мужчины смогут получать материнский капитал

Мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, смогут получить право на материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года, соответствующая поправка в четверг поддержана комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.