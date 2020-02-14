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Мужчины — усыновители смогут получать материнский капитал на первого ребенка

16:48 14.02.2020 Фото: pxhere.com
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Поправкой предлагается добавить в перечень лиц, имеющих право на получение маткапитала, «мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года».

Мужчины усыновители смогут получать материнский капитал на первого ребенка

Мужчины смогут получать материнский капитал

Мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, смогут получить право на материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года, соответствующая поправка в четверг поддержана комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Авторами поправки в законопроект «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» являются председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, депутаты ГД Александр Жуков, Сергей Неверов, Андрей Исаев, Андрей Макаров, Вячеслав Никонов и Тамара Плетнева.
Так, поправкой предлагается добавить в перечень лиц, имеющих право на получение маткапитала, «мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года».
В случае усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 617 рублей.
Источник: РИА Новости
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