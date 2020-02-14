Мужчины — усыновители смогут получать материнский капитал на первого ребенка

Мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, смогут получить право на материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года, соответствующая поправка в четверг поддержана комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Авторами поправки в законопроект «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» являются председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, депутаты ГД Александр Жуков, Сергей Неверов, Андрей Исаев, Андрей Макаров, Вячеслав Никонов и Тамара Плетнева.
Так, поправкой предлагается добавить в перечень лиц, имеющих право на получение маткапитала, «мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года».
В случае усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 617 рублей.
Источник: РИА Новости