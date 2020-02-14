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Недвижимость / Общество

Ввести единые ставки по ипотеке предложил вице-премьер России Марат Хуснуллин

17:11 14.02.2020 Фото: wikipedia.org
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В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин поручил рассмотреть возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов с учетом отмеченного снижения процентной ставки. При этом он назвал российскую ипотеку очень дорогой и призвал изменить сложившуюся ситуацию.

Ввести единые ставки по ипотеке предложил вице премьер России Марат Хуснуллин

Хуснуллин предложил вводить единую ипотечную ставку

Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает необходимым проработать возможность введения единых ставок страхования при выдаче ипотечных кредитов на жилье.
В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин поручил рассмотреть возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов с учетом отмеченного снижения процентной ставки. При этом он назвал российскую ипотеку очень дорогой и призвал изменить сложившуюся ситуацию.
В беседе с журналистами в пятницу Хуснуллин отметил, что после заявления премьера о дороговизне ипотеки планируется устроить мозговой штурм для определения резервов снижения ипотечных ставок. В частности, по мнению вице-премьера, одним из таких резервов может стать снижение стоимости страхования при оформлении ипотеки.
«Ставки у всех разные, может быть, задуматься, чтобы они были одинаковыми?» — сказал он.
Кроме того, отметил зампред правительства, нужно дальше работать со стоимостью фондирования для банков и решить проблему рефинансирования ипотечных кредитов, возможность которого номинально существует, но фактически оно зачастую недоступно для заемщиков.
«Наша задача вместе с Минстроем и (первым вице-премьером — ред.) Андреем Рэмовичем Белоусовым проработать эти вопросы», — заявил Хуснуллин.
Источник: РИА Новости
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