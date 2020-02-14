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Мать-кукушка задолжала 2,6 млн рублей по алиментам своим детям в Бердске

21:45 14.02.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Самый большой долг среди алиментщиков — 3,2 млн рублей — у 53-летнего бердчанина. Долг копился годами.

Мать кукушка задолжала 2,6 млн рублей по алиментам своим детям в Бердске
Судебные приставы используют разные способы для возврата долгов

На исполнение судебных приставов находилось 1529 исполнительных производств по взысканию алиментов на сумму 335 млн 457 тыс. рублей в 2019 году в Бердске. Фактически было окончено 62 производства на сумму 9 млн 837 тыс. рублей.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску отдела ФССП по Бердску Александр Федотов, самый большой долг по алиментам, 3 млн 253 тыс. рублей у 53-летнего бердчанина.

На втором месте 38-летняя бердчанка, ее долг детям составил 2 млн 600 млн рублей.

Завершает тройку «лидеров» 51-летний житель Бердска с долгом по алиментам в 2 млн 370 тыс. рублей. По словам Александра Федотова, это довольно известный в городе человек, предприниматель, правда, сейчас признан банкротом.

У остальных должников задолженности по алиментам накопилось поменьше.

В основном, должники по алиментам асоциальные личности: у них нет имущества, они нигде не работают, ведут разгульный образ жизни. Есть и те, кто принципиально не хочет обеспечивать жизнь своих детей, ссылаясь на то, что алименты потратят на себя их бывшие.

В некоторых случаях злостных неплательщиков судят и приговаривают к обязательным работам, в исключительных случаях отправляют в колонию-поселение.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», осенью прошлого года судебные приставы наложили арест на автомобиль Toyota Prius, принадлежащий должнице по алиментам. Бердчанка задолжала своему ребенку, воспитывающемуся с отцом, 100 000 рублей. Она не приняла всерьез постановление об аресте своей иномарки, стоимость которой около 0,5 млн рублей. Но когда приставы пришли изымать имущество, не на шутку разволновалась, и в этот же день нашла деньги и погасила долг по алиментам.

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