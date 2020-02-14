14.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Срок подачи заявлений на сдачу ГИА для 9-х классов продлил Рособрнадзор

20:28 14.02.2020 Фото: pixabay.com
0

Заявления от участников экзамена принимаются до 1 марта включительно. Так как в этом году 1 марта приходится на выходной день, последним днем подачи заявлений станет понедельник, 2 марта.

Срок подачи заявлений на сдачу ГИА для 9 х классов продлил Рособрнадзор
Рособрнадзор продлил срок подачи заявлений на сдачу ГИА для 9-х классов

Рособрнадзор заявил о продление срока подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации 2020 года для выпускников девятых классов до 2 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Заявления от участников экзамена принимаются до 1 марта включительно. Так как в этом году 1 марта приходится на выходной день, последним днем подачи заявлений станет понедельник, 2 марта.
Ранее сообщалось, что 1,5 млн девятиклассников пройдут итоговое собеседование по русскому языку. В ходе 15-минутного собеседования школьникам предстоит выполнить четыре задания.

Источник: АиФ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваши выпускники уже вовсю готовятся к экзаменам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

У меня нет детей и мой йоркширик Лолита - единственная моя радость
21:43 14-02-2020
У меня нет детей и мой йоркширик Лолита - единственная моя радость
Где покупать семена и рассаду в феврале?
21:39 14-02-2020
Где покупать семена и рассаду в феврале?
Доля квартир-студий увеличилась в Новосибирске
21:37 14-02-2020
Доля квартир-студий увеличилась в Новосибирске
Ждем, когда будет невмоготу
21:33 14-02-2020
Ждем, когда будет невмоготу
За халатность начали судить бывшего главу Новосибирского района
21:30 14-02-2020
За халатность начали судить бывшего главу Новосибирского района
БердскОсторожно, лед и колдобины: Автомобилисты рискуют попасть в ДТП на въезде в микрорайон Космический Бердска 17
21:22 14-02-2020
Осторожно, лед и колдобины: Автомобилисты рискуют попасть в ДТП на въезде в микрорайон Космический Бердска
Новые льготы на бесплатные лекарства получили не все пенсионеры с февраля
21:15 14-02-2020
Новые льготы на бесплатные лекарства получили не все пенсионеры с февраля
БердскЗаваливают грязным снегом ГИБДД и дорогу к остановке неизвестные в Северном микрорайоне Бердска 1
21:02 14-02-2020
Заваливают грязным снегом ГИБДД и дорогу к остановке неизвестные в Северном микрорайоне Бердска
Погибли два летчика при крушении Ми-8 на Ямале из-за снежной бури
21:00 14-02-2020
Погибли два летчика при крушении Ми-8 на Ямале из-за снежной бури
Закопал труп жены в огороде после убийства кочергой экс-прокурор в Северной Осетии
20:45 14-02-2020
Закопал труп жены в огороде после убийства кочергой экс-прокурор в Северной Осетии