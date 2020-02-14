Срок подачи заявлений на сдачу ГИА для 9-х классов продлил Рособрнадзор

Заявления от участников экзамена принимаются до 1 марта включительно. Так как в этом году 1 марта приходится на выходной день, последним днем подачи заявлений станет понедельник, 2 марта.

Рособрнадзор продлил срок подачи заявлений на сдачу ГИА для 9-х классов

Рособрнадзор заявил о продление срока подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации 2020 года для выпускников девятых классов до 2 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Заявления от участников экзамена принимаются до 1 марта включительно. Так как в этом году 1 марта приходится на выходной день, последним днем подачи заявлений станет понедельник, 2 марта.

Ранее сообщалось, что 1,5 млн девятиклассников пройдут итоговое собеседование по русскому языку. В ходе 15-минутного собеседования школьникам предстоит выполнить четыре задания.

Источник: АиФ