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Похороны на Марсе: человеческое тело будет удобрением для растений

20:09 14.02.2020 Фото: pixabay.com
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Земные похоронные традиции, как решили исследователи, вполне реально адаптировать к условиям Марса. Итогом такой адаптации стал проект, в рамках которого тела колонизаторов Марса предложили перерабатывать в удобрения для растений.

Похороны на Марсе: человеческое тело будет удобрением для растений
Людей, которые полетят на Марс, чтобы создавать там колонию, придется как-то хоронить

Людей, которые полетят на Марс, чтобы создавать там колонию, придется как-то хоронить, поэтому ученые и энтузиасты решили заранее подумать об утилизации человеческих тел в условиях четвертой планеты Солнечной системы. Концепцию похорон на Марсе описали биоинженер Дж. Дж. Хастингс и дизайнер Пиа Интерланди.

Земные похоронные традиции, как решили исследователи, вполне реально адаптировать к условиям Марса. Итогом такой адаптации стал проект, в рамках которого тела колонизаторов Марса предложили перерабатывать в удобрения для растений.

«После смерти тело помещается в саван из шелка, где оно остается до завершения первой стадии разложения. Затем тело отправляется на утилизацию. Мы подумали, что в условиях ограниченных ресурсов нельзя не использовать такой ценный биологический материал, как человеческое тело, поэтому создали концепцию, в рамках которой тело будет превращаться в материал для удобрения растений», — рассказывают Хастингс и Интерланди.

Технология, которая позволит перерабатывать мертвую плоть в сельскохозяйственное удобрение, пригодное для использования в марсианских условиях, пока только разрабатывается. Будет ли реализована эта идея на практике — неизвестно, так как до реальной колонизации Марса человечеству пока что далековато.

Источник: planet-today.ru

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