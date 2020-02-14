Температурный рекорд: до +20 градусов прогрелся воздух в Антарктике

В прошлый раз воздух в Антарктике прогревался до рекордных значений почти четыре десятка лет назад — в 1982 году. Тогда на острове Сигню (архипелаг Южные Оркнейские острова) была зафиксирована температура 19.8 °C.

Воздух в Антарктике впервые в истории прогрелся до +20 градусов

В Антарктике установлен новый температурный рекорд — здесь впервые в истории зафиксировали температуру воздуха выше двадцати градусов Цельсия. Аномально теплая погода, как сообщает издание The Guardian, установилась на острове Сеймур.

Ученый Карлос Шефер, изучающий климатические тенденции и воздействие глобального потепления на вечную мерзлоту, заявил, что аномальное потепление наблюдается по всему земному шару, однако температура в районе 20.75 градусов по Цельсию, зафиксированная на антарктическом острове Сеймур, стала неожиданностью даже для специалистов. «Мы никогда не видели ничего подобного», — сказал Шефер.

В прошлый раз воздух в Антарктике прогревался до рекордных значений почти четыре десятка лет назад — в 1982 году. Тогда на острове Сигню (архипелаг Южные Оркнейские острова) была зафиксирована температура 19.8 °C.

Информацию об аномально высокой температуре воздуха в Антарктике должны проверить специалисты Всемирной метеорологической организации. Если они подтвердят рекорд, то опасения ученых, спровоцированные аномально быстрым потеплением в Антарктике, усилятся. Шестого февраля в Антарктике был зафиксирован еще один температурный рекорд — на станции Эсперанса, расположенной на Антарктическом полуострове, потеплело до 18.3 °C.

Источник: planet-today.ru