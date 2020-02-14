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Устроился в электросетевую компанию осужденный за «хищение воды» экс-директор КБУ Бердска

18:00 14.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Александр Кожин отметил, что судимость для его работодателя не имела значения: «Я все-таки доктор наук, лучший теплоэнергетик за Уралом». Он занимает должность директора по развитию. Работать в госорганах ему не запрещено. Жизнь Бердска его «абсолютно не интересует».

Устроился в электросетевую компанию осужденный за «хищение воды» экс директор КБУ Бердска
Александр Кожин нашел хорошую работу по своей специальности в Новосибирске
Сюжет: Вода Кожина
Устроился в электросетевую компанию осужденный за «хищение воды» экс директор КБУ Бердска

Устроился в электросетевую компанию осужденный за «хищение воды» экс-директор КБУ БердскаОтправил иск о взыскании 9,6 млн рублей с осужденных экс-директоров КБУ и РКЦ в Новосибирск суд БердскаЕщё 62 новостей

Экс-директор бердского Комбината бытовых услуг Александр Кожин, признанный приговором суда виновным в превышении должностных полномочий, устроился на работу. Первоначально, напомним, в уголовном деле значилась сумма в 170 млн рублей, до приговора дошла цифра 5,7 млн.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Юрьевич, с 20 января он является директором по развитию коммерческой электросетевой компании в Новосибирске. По его словам, судимость никак не повлияла на решение работодателя, который ориентировался прежде всего профессиональные качества претендента на вакансию.

— Я все-таки доктор наук, лучший теплоэнергетик за Уралом. У меня было несколько вариантов,все должности были на уровне директоров. Так сейчас называются все замы генерального. Пока я выбрал эту компанию. Но есть договоренность, что если я найду что-то лучше, меня отпустят. Пока я остановился. Думаю, мне еще что-то предложат, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 14 февраля, Александр Кожин.

По решению суда он не в праве в течение полутора лет занимать должности в муниципальных учреждениях и собственно в мэриях. Может работать на муниципальных предприятиях, а также в органах региональной и федеральной власти.

По оценке Кожина, жизнь его налаживается, жизнью Бердска и местного Комбината бытовых услуг, директором которого был с 2013-го по 2018 год, совершенно не интересуется. Только, говорит, жаль людей, которые после его ареста и во время судебного следствия ушли из КБУ — кто-то сам, кого-то вынудили уволиться.

Таким образом Александр Кожин оставался без работы после освобождения из СИЗО чуть больше месяца. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 10 декабря 2019 года суд признал виновными его и двух его пособников в превышении должностных полномочий.

Суд приговорил Александра Кожина к 3 годам 3 месяцам, гендиректора МК «Сибиряк» Владимира Дыненкова — к 1 году 11 месяцам и Сергея Оленича, который якобы был посредником в переговорах — к 1 году 11 месяцам колонии-поселения. Но в колонию они не поехал, поскольку в срок им засчитали время, проведенное под стражей. Кожин находился в СИЗО. Два других фигуранта — под домашним арестом.

Судом установлено, что КБУ мог требовать с «Сибиряка» 5,7 млн рублей — долг за неучтенную использованную воду. Но из-за действий подсудимых лишились этого права. При этом материального ущерба не причинено, лишь ущемлены права предприятия.

Приговор вступил в законную силу 17 декабря. Обжаловать его осужденные и их адвокаты не стали. Как пояснил Кожин, больше в тюрьму он не хочет. За решеткой он провел почти два года пока шло следствие и судебный процесс.

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От редакции

Кому помешал Кожин?

Аноним, 14 февраля 2020 19:03
Саша, Саша, зачем ты залез в этот дол....Бердск. Не за что получил неприятности, надо было не соглашаться на ЖКХ. Отличный специалист, толковый умный, лучший в этом деле, здесь в городе орловых очень много.
Аноним, 14 февраля 2020 19:07
лучший теплоэнергетик за Уралом однако слишком высокое самомнение.Вор он и есть вор
Аноним, 14 февраля 2020 19:26
Вот уж поистину недалёкий человек,считающий себя самым- самым лучшим,при купленном звании доктора от общественной организации и позиционирующим себя лучшим теплоэнергетиком,не за горами время новых похождений всезнайки,просящего месяц назад хоть какую нибудь работенку,а сейчас бахвалящегося тем,что он нарасхват.

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