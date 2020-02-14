Устроился в электросетевую компанию осужденный за «хищение воды» экс-директор КБУ Бердска

Александр Кожин отметил, что судимость для его работодателя не имела значения: «Я все-таки доктор наук, лучший теплоэнергетик за Уралом». Он занимает должность директора по развитию. Работать в госорганах ему не запрещено. Жизнь Бердска его «абсолютно не интересует».

Александр Кожин нашел хорошую работу по своей специальности в Новосибирске

Экс-директор бердского Комбината бытовых услуг Александр Кожин, признанный приговором суда виновным в превышении должностных полномочий, устроился на работу. Первоначально, напомним, в уголовном деле значилась сумма в 170 млн рублей, до приговора дошла цифра 5,7 млн.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Юрьевич, с 20 января он является директором по развитию коммерческой электросетевой компании в Новосибирске. По его словам, судимость никак не повлияла на решение работодателя, который ориентировался прежде всего профессиональные качества претендента на вакансию.

— Я все-таки доктор наук, лучший теплоэнергетик за Уралом. У меня было несколько вариантов,все должности были на уровне директоров. Так сейчас называются все замы генерального. Пока я выбрал эту компанию. Но есть договоренность, что если я найду что-то лучше, меня отпустят. Пока я остановился. Думаю, мне еще что-то предложат, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 14 февраля, Александр Кожин.

По решению суда он не в праве в течение полутора лет занимать должности в муниципальных учреждениях и собственно в мэриях. Может работать на муниципальных предприятиях, а также в органах региональной и федеральной власти.

По оценке Кожина, жизнь его налаживается, жизнью Бердска и местного Комбината бытовых услуг, директором которого был с 2013-го по 2018 год, совершенно не интересуется. Только, говорит, жаль людей, которые после его ареста и во время судебного следствия ушли из КБУ — кто-то сам, кого-то вынудили уволиться.

Таким образом Александр Кожин оставался без работы после освобождения из СИЗО чуть больше месяца. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 10 декабря 2019 года суд признал виновными его и двух его пособников в превышении должностных полномочий.

Суд приговорил Александра Кожина к 3 годам 3 месяцам, гендиректора МК «Сибиряк» Владимира Дыненкова — к 1 году 11 месяцам и Сергея Оленича, который якобы был посредником в переговорах — к 1 году 11 месяцам колонии-поселения. Но в колонию они не поехал, поскольку в срок им засчитали время, проведенное под стражей. Кожин находился в СИЗО. Два других фигуранта — под домашним арестом.

Судом установлено, что КБУ мог требовать с «Сибиряка» 5,7 млн рублей — долг за неучтенную использованную воду. Но из-за действий подсудимых лишились этого права. При этом материального ущерба не причинено, лишь ущемлены права предприятия.

Приговор вступил в законную силу 17 декабря. Обжаловать его осужденные и их адвокаты не стали. Как пояснил Кожин, больше в тюрьму он не хочет. За решеткой он провел почти два года пока шло следствие и судебный процесс.