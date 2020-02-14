Леди в погонах-2020: нет среди финалисток регионального конкурса полицейских из Бердска

Женщины, служащие в МВД, состязались на знание законов, в стрельбе и физической подготовке. Из 10 конкурсанток, отобранных для финала, в основном представительницы новосибирских отделов полиции. Победительницу назовут накануне 8 Марта.

Конкурс «Леди в погонах-2020» подходит к завершению в Новосибирске

В ГУ МВД России по Новосибирской области объявлены финалистки регионального конкурса «Леди в погонах-2020», сообщили сегодня, 14 февраля, в управлении МВД по Новосибирской области.

В Новосибирске состоялся второй этап Конкурса профессионального мастерства, красоты и творчества среди женщин-полицейских Новосибирской области «Леди в погонах-2020», в котором приняли участие тридцать пять представительниц органов внутренних дел Новосибирской области.

Девушки прошли тестирование на знание законов «О полиции» и «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации». В ответах на тестовые вопросы они должны были раскрыть навыки принятия решений и умение использовать в практической деятельности нормативно-правовую базу.

Следующим испытанием стала огневая подготовка. По условиям конкурса, каждая девушка в течение десяти секунд должна сделать четыре выстрела из пистолета Макарова и поразить специально обозначенную зону мишени не менее чем тремя пулями. Победитель определяется по сумме набранных баллов. Завершились состязания в спортивном зале, где девушки соревновались в силе и быстроте, и собеседованием о творческом этапе Конкурса.

По окончании соревнований заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Кирилл Травин вручил участницам конкурса дипломы участниц и финалисток.

По результатам второго этапа конкурса за титул «Леди в погонах-2020» будут бороться десять конкурсанток: помощник следователя Анастасия Верхоланцева (Новосибирск), следователи Александра Авдеева (Болотное) и Кристина Бубенова (Новосибирск), младший инспектор отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции Дарья Ганжа (Новосибирск), полицейский отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Светлана Горбунова (Новосибирский район), полицейский кавалерийского взвода Елена Гудкова (Новосибирск), юрисконсульт Татьяна Кожевникова (Куйбышевский район), инспектор отделения по исполнению административного законодательства Екатерина Кошман (Новосибирск), специалист бухгалтерии Елена Латонина (Новосибирск), оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Анна Морозова (Новосибирск).

Следующие две недели леди в полицейских погонах будут готовить программы выступлений. По условиям конкурса, финалистки выносят на суд жюри визитную карточку с рассказом о себе, творческий номер, жанр которого организаторы практически не ограничивают, а также искусство дефиле. Кроме того, при подведении итогов конкурса жюри будет учитывать еще один показатель — количество голосов, отданных за ту или иную конкурсантку на официальном сайте ГУ МВД России по Новосибирской области. Интернет-голосование стартует на следующей неделе.

Финал конкурса «Леди в погонах-2020» состоится в преддверии Международного женского дня 8 Марта.