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Сгорели семечки вместе с зернохранилищем в Новосибирской области. Пожар тушили 6 часов

18:45 14.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В ночь на пятницу произошло возгорание в техническом помещении зерноперерабатывающего комбината в Карасуке. Здание четырехэтажное, железобетонное.

Сгорели семечки вместе с зернохранилищем в Новосибирской области. Пожар тушили 6 часов
На место происшествия вызывали скорую помощь

Пожар произошел в ночь на пятницу в техническом помещении зерноперерабатывающего комбината. Об этом сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

14  в 02:25  в городе Карасуке Новосибирской области произошло возгорание в техническом помещении зерноперерабатывающего комбината на ул. Сударева. Здание четырехэтажное, железобетонное.

-В результате пожара огнем повреждено помещение на 3-м этаже, сгорели семена подсолнечника. В 08:51 пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 5 единиц техники и 12 человек личного состава,- рассказали в спасательном ведомстве.

Причину пожара и ущерб установят дознаватели ОНД.

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