Сгорели семечки вместе с зернохранилищем в Новосибирской области. Пожар тушили 6 часов

В ночь на пятницу произошло возгорание в техническом помещении зерноперерабатывающего комбината в Карасуке. Здание четырехэтажное, железобетонное.

На место происшествия вызывали скорую помощь

Пожар произошел в ночь на пятницу в техническом помещении зерноперерабатывающего комбината. Об этом сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

14 в 02:25 в городе Карасуке Новосибирской области произошло возгорание в техническом помещении зерноперерабатывающего комбината на ул. Сударева. Здание четырехэтажное, железобетонное.

-В результате пожара огнем повреждено помещение на 3-м этаже, сгорели семена подсолнечника. В 08:51 пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 5 единиц техники и 12 человек личного состава,- рассказали в спасательном ведомстве.

Причину пожара и ущерб установят дознаватели ОНД.