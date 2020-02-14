14.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

ФСБ сняла на видео задержание перечислившего 25 млн рублей запрещенного в России ИГ

19:30 14.02.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
0

По информации спецслужбы, он состоял в законспирированной ячейке, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды террористической организации. В отношении 33-летнего жителя Подмосковья возбудили уголовное дело.

ФСБ сняла на видео задержание перечислившего 25 млн рублей запрещенного в России ИГ
В момент задержания финансиста террористов

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», им было перечислено более 25 млн рублей. Об этом сообщили 14 февраля на официальном сайте ФСБ России.

По информации спецслужбы, он состоял в законспирированной ячейке, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды «Исламского государства».

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены схема и механизмы финансирования боевиков, посредством которых на их нужды было направлено более 25 млн рублей», — сообщили в ФСБ.

Противоправная деятельность финансиста террористов была пресечена ФСБ совместно с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД.

«При обыске по адресу проживания у задержанного изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность», — отметили в ФСБ.

В отношении жителя Подмосковья 1986 года рождения расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

ФСБ сняла на видео задержание перечислившего 25 млн рублей запрещенного в России ИГ

При обыске по адресу проживания у задержанного изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Война требует много денег?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВыбросивший пакет с мусором на обочину автомобилист попал на видео в Бердске 27
19:35 14-02-2020
Выбросивший пакет с мусором на обочину автомобилист попал на видео в Бердске
ФСБ сняла на видео задержание перечислившего 25 млн рублей запрещенного в России ИГ
19:30 14-02-2020
ФСБ сняла на видео задержание перечислившего 25 млн рублей запрещенного в России ИГ
БердскШтанги поднимут тяжелоатлетки весом 87+ в борьбе за кубок Новосибирской области в Бердске
19:15 14-02-2020
Штанги поднимут тяжелоатлетки весом 87+ в борьбе за кубок Новосибирской области в Бердске
Вырос на 10 млрд рублей госдолг Новосибирской области из-за новогодних праздников
19:00 14-02-2020
Вырос на 10 млрд рублей госдолг Новосибирской области из-за новогодних праздников
Сгорели семечки вместе с зернохранилищем в Новосибирской области. Пожар тушили 6 часов
18:45 14-02-2020
Сгорели семечки вместе с зернохранилищем в Новосибирской области. Пожар тушили 6 часов
БердскШок-брака 14 февраля: Обожает манную кашу и розы невеста из Бердска
18:30 14-02-2020
Шок-брака 14 февраля: Обожает манную кашу и розы невеста из Бердска
Леди в погонах-2020: нет среди финалисток регионального конкурса полицейских из Бердска 1
18:15 14-02-2020
Леди в погонах-2020: нет среди финалисток регионального конкурса полицейских из Бердска
БердскУстроился в электросетевую компанию осужденный за «хищение воды» экс-директор КБУ Бердска 3
18:00 14-02-2020
Устроился в электросетевую компанию осужденный за «хищение воды» экс-директор КБУ Бердска
На каблуках и в юбке вынес кассу автомойки с 30 тыс. рублей вор в Чите
17:45 14-02-2020
На каблуках и в юбке вынес кассу автомойки с 30 тыс. рублей вор в Чите
Скандал с таксистом: Ургант высмеял на видео фитнес-тренера Яну Данькову 1
17:30 14-02-2020
Скандал с таксистом: Ургант высмеял на видео фитнес-тренера Яну Данькову