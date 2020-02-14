ФСБ сняла на видео задержание перечислившего 25 млн рублей запрещенного в России ИГ

По информации спецслужбы, он состоял в законспирированной ячейке, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды террористической организации. В отношении 33-летнего жителя Подмосковья возбудили уголовное дело.

В момент задержания финансиста террористов

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», им было перечислено более 25 млн рублей. Об этом сообщили 14 февраля на официальном сайте ФСБ России.

По информации спецслужбы, он состоял в законспирированной ячейке, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды «Исламского государства».

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены схема и механизмы финансирования боевиков, посредством которых на их нужды было направлено более 25 млн рублей», — сообщили в ФСБ.

Противоправная деятельность финансиста террористов была пресечена ФСБ совместно с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД.

«При обыске по адресу проживания у задержанного изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность», — отметили в ФСБ.

В отношении жителя Подмосковья 1986 года рождения расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).