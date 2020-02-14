Задержали районного прокурора за взятку в 500 тыс. рублей в Красноярском крае

Незаконное вознаграждение Бекхану Аслаханову предназначалось за общее покровительство и попустительство по службе в интересах коммерческой организации. Посредником выступал брат прокурора.

Подозреваемого во взяточничестве прокурора задержал СК

В Красноярском крае по подозрению в коррупционном преступлении задержан прокурор района и ряд его соучастников, сообщили сегодня, 14 февраля в главке Следственного комитета России.

Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело в отношении прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), его брата Алихана Аслаханова – по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), а также других лиц.

-По данным следствия, 21 мая 2019 Аслаханов при посредничестве своего брата – Алихана Аслаханова и других лиц получил от учредителя одного из коммерческих обществ взятку в сумме 500 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за общее покровительство и попустительство по службе в интересах данной коммерческой организации, — рассказали в СК.

Подозреваемые задержаны, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств совершенного преступления.