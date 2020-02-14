Лукашенко: Россия намекает на поглощении Белоруссии в обмен на газ

При этом глава государства выразил уверенность в том, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути — создание сверхдержавы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко против объединения с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители, передает Sputnik Беларусь. При этом глава государства выразил уверенность в том, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

В свою очередь, издание «СБ.Беларусь сегодня» сообщило, что во время беседы с сотрудниками предприятия Лукашенко отметил, что он был инициатором этой интеграции и остается ее сторонником, но она должна проходить на равноправных началах.

«Поглощение Беларуси Россией — это не интеграция. Это — инкорпорация. Я на это никогда не пойду», — приводит издание слова президента.

Ранее агентство Bloomberg написало о том, что Владимир Путин якобы предлагал Лукашенко объединить Россию и Белоруссию и создать «сверхдержаву». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти сообщения, уточнив, что лидеры стран говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства.

Весной прошлого года издание уже писало со ссылкой на источники, что в администрации президента России якобы прорабатывают возможности оставить у власти Путина после 2024 года. Один из сценариев, утверждали источники, предполагает объединение России и Белоруссии в новое государство, которое возглавит Путин. Песков тогда назвал эти «сценарии» «вольными упражнениями», которые не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле, передает РИА Новости.