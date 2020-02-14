В 14 млрд рублей обойдется России голосование по поправкам в Конституцию

Ответственность за проведение голосования будет нести ЦИК. Финансировать его будет федеральный бюджет, от местных властей потребуется организационная поддержка.

Путин определил размер затрат на голосование по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал распоряжение об организации голосования по внесению поправок в Конституцию. Ответственность за него будет нести Центральная избирательная комиссия (ЦИК). На проведение должно быть выделено не меньше средств, чем на выборы президента в марте 2018 года, с учетом инфляции.

В своем распоряжении президент также поручил органам госвласти и местного самоуправления подготовиться к проведению голосования. От федерального правительства и местных властей он потребовал оказать всю необходимую помощь избирательным комиссиям. Помещения, транспорт, средства связи и все техническое оборудование избиркомы должны получить бесплатно.

Деньги на проведение голосования выделит правительство. Точный объем средств в распоряжении не обозначен. Однако отмечено, что он «не может быть меньше суммы, указанной в отчете Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации в 2018 году». Эта сумма должна быть проиндексирована с учетом инфляции.

Накануне о том, что общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию обойдется не дешевле президентских выборов, заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова. Согласно отчету Центризбиркома, в марте 2018 года стоимость их проведения составила более 14 млрд руб.

Голосование по поправкам пройдет без нескольких этапов, обязательных для президентских выборов, к примеру без сбора подписей за кандидатов и регистрации претендентов. Однако при этом для россиян нужно будет «донести объемное содержание поправок всеми доступными способами», отмечала Памфилова. Она не исключала, что это может быть сделано с помощью мобильного приложения, передает РБК.