США бросили Украину: Турчинов пожаловался на обман со стороны Вашингтона

Экс-секретарь СНБО Украины обвинил прежнюю американскую администрацию в том, что она не поддерживала Киев с 2014 года. По его словам, только с приходом к власти Трампа Киев регулярно получае военную технику и существенное финансирование оборонной сферы.

Турчинов внес в Раду декларацию «О борьбе за освобождение Украины»

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Вашингтон в том, что в 2014 году он «бросил» Киев. Выступая в американском Портленде, он заявил, что по Будапештскому меморандуму Украина обменяла свой ядерный арсенал на «бумагу,» которая, как оказалось, «ничего не стоит», передает портал glavcom.ua.

По утверждению Турчинова, Соединенные Штаты обещали только поддержку на дипломатическом уровне и заверяли в «любви и уважении». Он рассказал, что украинская сторона обращалась к западным странам за военной помощью, но поначалу не получила ни одного патрона.

Бывший секретарь СНБО считает, что для США Будапештский меморандум был исключительно политической декларацией, которая не несет никаких обязательств. По его словам, военное сотрудничество Киева и Вашингтона началось только с приходом к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа, который согласился предоставить Украине противотанковые ракеты.

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал, но в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум — международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с этим документом, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

Вашингтон регулярно поставляет Украине военную технику. Как заявил в ноябре глава Госдепартамента США Майк Помпео, Вашингтон организовал поставки оружия Киеву, чтобы Украина успешно воевала против России. По его словам, инициатива военного снабжения Киева принадлежала лично Дональду Трампу.

Глава Госдепа также обвинил президента России Владимира Путина в стремлении нанести урон Украине. Помпео утверждает, что шаг американской стороны стал ответом на политику Кремля. Дипломат обратил внимание, что предыдущий глава Белого дома Барак Обама ограничился только гуманитарной поддержкой Украины.

«Предыдущая администрация предпочла этого не делать. Они решили предоставить одеяла. Мы дали им настоящее оружие, и теперь они смогут сражаться против русских. Я горжусь тем, что сделала администрация со своей политикой в отношении Украины», — подчеркнул госсекретарь.

В начале октября американское внешнеполитическое ведомство утвердило решение конгресса продать Украине новую партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщало Управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

В рамках этой сделки Вашингтон должен поставить Киеву две ракетные установки и 150 ракет на сумму в $39,2 млн. Причем этот контракт идет отдельно от военной помощи США Украине в размере $250 млн.

В стоимость поставки также включены технические средства подготовки, транспортировка, обучение украинских военнослужащих.

«Предполагаемая продажа будет соответствовать внешней политике и концепции национальной безопасности Соединенных Штатов и повышать безопасность Украины. Система Javelin поможет Украине нарастить свой оборонный потенциал в долгосрочной перспективе для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Украина не столкнется с трудностями при принятии на вооружение этой системы», — указали в заявлении.

Помимо техники Соединенные Штаты также предоставляют Киеву материальную поддержку, которая в минувшем году составила $250 млн. Но, по словам помощника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена, американские власти не гарантируют, что будут всегда оказывать помощь Украине. В эфире телеканала CBS он заявил, что в США надеются на скорое достижение соглашения между Москвой и Киевом.

«Я не стану делать предположений, что будет происходить дальше. Надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение. Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация, которая отправила вооружение Украине», — подчеркнул он.

Но пока Белый дом настроен на продолжение подобной политики в отношении Украины.

В своей бюджетной заявке на 2021 год американская администрация сохранила текущий уровень финансирования программ военной помощи Украине по линии Госдепартамента и Пентагона, сообщил в конце прошлого месяца газете The Washington Post анонимный представитель административно-бюджетного управления Белого дома, передает Газета.ру.